В Mercedes посмеялись над фальшивой презентацией Red Bull

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Болельщики Формулы 1 ждали среды на этой неделе, чтобы наконец-то открыть сезон 2022 года. Все ожидали увидеть машину Эдриана Ньюи, построенную по совершенно новым правилам – но вместо повода для обсуждений увидели лишь чуть подправленный и перекрашенный концепт-кар, который еще прошлым летом командам показывала FOM.

В команде Mercedes, которая проведет свою презентацию 18 февраля, не могли не использовать этот момент – и опубликовали в твиттере фотографию с одной простой подписью:

«Интересненько»

Невольно масла в огонь подлили и шинники из Pirelli. Их пресс-служба попросила приветствовать новую машину, спутав ее индекс: RB-14. В действительности так называлась модель 2018 года.

(позже твит был удален)