На Гран При Бахрейна Льюис Хэмилтон добился победы в яркой гонке, выиграв дуэль у Макса Ферстаппена. Однако днем ранее британец проиграл квалификацию, что дало основания говорить об отставании Mercedes W12 от Red Bull RB16B по чистому темпу.

После финиша гонки в Сахире журналисты поинтересовались у главного гоночного инженера чемпионской команды Энди Шовлина, можно ли назвать такую расстановку сил следствием особенных условий трассы – или правильно будет говорить об изменении глобальной картины в Ф1.

«Эта трасса стоит в календаре особняком, – ответил тот. – Она очень серьезно нагружает задние шины, и еще тут очень ветрено. Мы фиксировали скорость ветра в 30-40 км/ч, это очень много, если сравнивать с другими этапами сезона.

Конечно, мы очень рассчитываем, что для нас эта трасса окажется одной из самых неподходящих в сезоне. Ведь в этот раз мы столкнулись с серьезными сложностями, и хотя в конце концов смогли вывести машину в оптимальный диапазон, это потребовало невероятных усилий.

Если вы следили за Red Bull по ходу тестов и тренировок, у них машина работала очень здорово. Они не выглядели слабо ни в одном из компонентов. Надеюсь, будут и те трассы, которые подойдут нам лучше – но скажу сразу, что в Имоле и Портимане [где пройдут два следующих Гран При], по моему мнению, мы будем недостаточно сильны в быстрых поворотах, которых там много.

Это одна из областей, где у них [Red Bull] сейчас преимущество».

Шовлин добавил, что по мере развития машины в течение сезона картина, вполне вероятно, может поменяться.

«Мы не считаем свою машину лучшей на настоящий момент, но также не считаем, что уже раскрыли весь ее потенциал, – объяснил инженер. – По мере развития машины есть множество областей, где вы можете прибавить в эффективности. Мы точно не получили все, на что она способна, и намерены посвятить этому ближайшие этапы.

Здесь, в Бахрейне, нам доставляло проблемы поведение задка. Надеюсь, на следующих трассах мы продвинемся с этим в верном направлении. Там будет не столь высока нагрузка на резину, однако над поведением машины в быстрых поворотах еще надо серьезно подумать. Наивно рассчитывать, что мы будем сильны в этом на предстоящих гонках».

Гран При Эмилии-Романьи в Имоле пройдет 16-18 апреля, Гран При Португалии в Портимане – с 30 апреля по 2 мая.

Дополнительная информация: Адам Купер и Стивен Ликориш