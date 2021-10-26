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Формула 1 / Гран При США Новости

В Mercedes попробовали найти позитив по итогам ГП США. Вышло не очень

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

На трассе, где она всегда была очень сильна, чемпионская команда уступила принципиальным соперникам из Red Bull

В Mercedes попробовали найти позитив по итогам ГП США. Вышло не очень

С 2014 года, когда Формула 1 перешла на нынешние гибридные моторы, Mercedes не уступила ни одного поула в столице Техаса, а победу в гонке отдала всего раз – в 2019-м Кими Райкконен и Ferrari тактически переиграли соперников. 

Но в минувший уик-энд Red Bull опередила Mercedes и в субботу, и в воскресенье. Макс Ферстаппен одержал уже девятую в этом году победу, хотя Льюис Хэмилтон и преследовал его до самого последнего круга. 

В Mercedes сочли, что поражение в Остине имеет свои плюсы. Они в том, что преимущество Red Bull было не столь значительным, как в Зандфорте, а сами чемпионы мира в Сочи и Стамбуле выигрывали намного увереннее.

«Гонка стала для нас самой сложной за долгое время, – признал на традиционном брифинге главный гоночный инженер Эндрю Шовлин. – После летнего перерыва только в Зандфорте нам, пожалуй, было настолько же трудно.

В воскресенье Макс опередил нас, но я не думаю, что это можно назвать комфортной победой. Мы вынудили их идти на риск. Если для нас это была плохая гонка, то за ней, надеюсь, последуют хорошие, где мы вновь будем сильны».

Он добавил: «Думаю, наш темп в Турции и Сочи, особенно в гонках, позволил нам оторваться от них [Red Bull] значительно дальше, чем им от нас здесь. 

Квалификация вышла непростой, но мы все же пробились на первый ряд. Но вопрос лишь в том, как нам удастся адаптировать машину к следующим трассам. Нас радует, что получается оказывать на них прессинг, даже если наша машина явно не в самой лучшей форме».

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