В Mercedes пообещали радикально переделать машину W14
Главный гоночный инженер команды Эндрю Шовлин на традиционном брифинге по итогам Гран При Бахрейна признал, что с нынешнем шасси на успех можно не рассчитывать
На февральской презентации Mercedes глава команды Тото Вольф пообещал, что уже в скором времени машина получит значительные доработки и избавится от мини-понтонов, которые достались модели 2023 года в наследство от проблемной W13.
После первого этапа нового чемпионата, где Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл финишировали лишь пятым и седьмым, Вольф признал, что концепция Mercedes не работает.
В четверг вечером пресс-служба команды опубликовала брифинг с Эндрю Шовлином, где тот рассказал, какие переделки W14 запланированы на ближайшее будущее.
«Люди привыкли называть конструкцию понтонов концепцией, – сказал главный инженер. – И Тото недавно сказал, что в ближайших гонках нас ждут переделки.
Но если учесть отставание от лидеров, правильно будет говорить о радикальных изменениях. Понятно, что такие вещи не делаются за один вечер. Предстоит поработать в трубе, чтобы отыскать самые быстрые решения. Это большая исследовательская работа, которая приведет к большим изменениям в геометрии шасси.
Понятно, что мы всеми силами ищем возможности улучшить машину, и уже в ближайших гонках вы увидите ее внешние изменения».
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Говоря о выводах Гран При Бахрейна, Шовлин добавил: «Мы поняли, что у нас очень много работы. В квалификации мы отставали очень серьезно, проигрывая больше полсекунды. А в гонке – даже больше.
Кроме того, по мере износа резины машина начинала все сильнее скользить, от чего шины стали перегреваться. В такой ситуации очень сложно было поддерживать их в нужном диапазоне.
Со всем этим надо разобраться, но ключевым фактором является вопрос износа на длинной дистанции. В прошлом году мы были сильны в этом компоненте.
Сейчас с этим явно что-то не в порядке. Но также можно сказать, что чистый темп машины просто недостаточно хорош.
Мы направили серьезные усилия, чтобы разобраться, чего реально достичь в краткосрочной перспективе. Также идет работа над среднесрочной программой».
Гран При Саудовской Аравии, где пройдет второй этап нынешнего сезона, в 2022-м стал одним из самых сложных этапов для Mercedes. Льюис Хэмилтон смог квалифицироваться лишь 15-м, а гонку закончил десятым. Джордж Расселл финишировал на пятом месте.
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