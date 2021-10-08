В Mercedes пообещали не утаивать информацию от Боттаса

В конце нынешнего чемпионата Валттери Боттас покинет Mercedes, куда пришел перед стартом сезона-2017. Финн уже объявил, что продолжит карьеру в Alfa Romeo, а его место в Брэкли займет Джордж Расселл.

В Формуле 1 команды зачастую ограничивают доступ к информации для тех пилотов, которые переходят к конкурентам – но в Mercedes решили, что не станут поступать так с Боттасом.

«Валттери – такой же член команды, как любой из нас, – объяснил по ходу Гран При Турции главный гоночный инженер Эндрю Шовлин. – И мы полностью привлекаем его ко всем вопросам.

Оба чемпионских звания очень многое значат для нас, а Валттери имеет важнейшее значение в борьбе как за личный титул, так и за Кубок конструкторов. Так что нет никакого смысла отрезать его от информации.

Валттери уже давно с нами, он знает, как работает команда, он знает подход наших инженеров. Просто неразумно ограничивать для него его доступ к данным».

За семь гонок до завершения чемпионата Боттас занимает третье место в зачете пилотов Ф1, в 2021 году он еще не одержал ни одной победы в Гран При.

Дополнительно информация: Люк Смит