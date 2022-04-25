В Mercedes подтвердили версию о глобальной проблеме своих машин

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На прошлой неделе в СМИ появилась версия о том, что является ключевым фактором успеха в новом сезоне Формулы 1. Напомним, что все дело величине дорожного просвета.

При разработке новых болидов команды выбирали одну из двух концепций. Первая с низким дорожном просветом давала преимущество в снижении сопротивления воздуха и низком центре тяжести, но требовала использования жесткой короткоходной подвески.

Вторая концепция позволяла поставить более мягкую длинноходную подвеску, но требовала увеличения дорожного просвета.

Выбор конструкторам пришлось делать в самом начале разработки, чтобы потом адаптировать всю аэродинамику болидов под изначальную концепцию.

Но уже на тестах выяснилось, что новые машины с граунд-эффектом склонны к козлению – раскачиванию вверх-вниз на высоких скоростях.

Машинам из первой группы при этом стало не хватать дорожного просвета – они просто бились днищем о трассу. Но когда конструкторы их приподняли, не рассчитанная на это аэродинамика перестала работать.

А машины второго типа хотя и тоже козлят, но благодаря высокому дорожному просвету и длинноходной подвеске они не теряют от этого ни вскорости, ни в прижимной силе. При этом их аэродинамика изначально заточена на высокий дорожный просвет, так что они работают в оптимальном для себя режиме.

Изначально эту версию опубликовало издание Auto Motor und Sport со непрямой ссылкой на главного конструктора Aston Martin Эндрю Грина. После Имолы глава Mercedes Тото Вольф прямо признал: и в их случае все так и есть.

«Мы верим в силу науки, которая поможет нам уменьшить дорожный просвет, – сказал Вольф. – Наши болиды аэродинамически рассчитаны на то, чтобы располагаться ниже над дорогой. Но мы не можем просто так опустить их из-за козления. Как только мы решим эту проблему и снизим дорожный просвет, мы сможем очень существенно улучшить время с круга. Если и это не поможет, то придется придумывать что-то принципиально новое.

Фундаментальная проблема в том, что наши машины сильнее страдают от козления, чем у конкурентов. И из-за этого мы не можем использовать те настройки, которые для нас оптимальны. И это касается всего, работы шин, прижимной силы и прочего и прочего…

Тут все взаимосвязано. Как только мы справимся с козлением, мы сможем очень сильно прибавить. Если же не справимся, то надо будет начинать разработку машины заново. Мы пока этого не начали, мы хотим подождать и понять, сможем ли мы обойтись малой кровью».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл