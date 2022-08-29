В Mercedes подготовили к Спа красную ливрею. Так почему не использовали?

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Накануне Гран При Бельгии команда Mercedes показала особую ливрею своих болидов, где передняя часть была выполнена в красном цвете. Это дань памяти 55-летия гоночного седана Mercedes, подготовленного AMG, который стал первым успехом марки.

Та машина на базе кузова W109 была самой большой в пелотоне, но оказалась и весьма быстрой. За грузность и характерную красную расцветку гоночный автомобиль AMG прозвали «Красной свиньей».

Так вот, к разочарованию поклонников, в гонке пилоты Mercedes выступили на машинах со стандартной ливреей, а особый раскрас можно было увидеть лишь на фото на стене моторхоума в паддоке. Глава команды Тото Вольф пояснил, почему так было сделано.

«У нас три гоночных уик-энда подряд, – напомнил Вольф. – И мы просто не могли подготовить особую ливрею для одной гонки и не использовать ее в других. К тому же у нас и так наблюдается перевес, и дополнительный слой краски замедлил бы машины.

В общем мы посчитали, что потеря в динамике будет слишком существенной.

При этом мы посчитали нужным как-то все же отметить 55-летие марки AMG и добавили наклейки на болиды. Ровно 55 лет назад седан этого бренда по прозвищу «Красная свинья» здесь в Спа успешно выступил в гонке. Кстати, несколько дней назад мне посчастливилось самому прокатиться за рулем реплики этой машины».

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