В Mercedes перевели обоих гонщиков на второй мотор

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Для команды Mercedes уик-энд в Барселоне имеет особенное значение: чемпионы мира подготовили большой пакет новинок и готовятся принять принципиальное решение о том, продолжать ли работу с нынешней концепцией «беспонтонного» шасси или возвращаться к старой конфигурации и начинать все с начала.

Чтобы получить от машины максимум, решено было также заменить обоим пилотам силовые установки. Исходя из документа FIA, Льюис и Джордж получили свежие блоки внутреннего сгорания, турбины, мотор-генераторы MGU-H и MGU-K. Во всех случаях замена не превышает лимитов, отведенных на сезон, потому не приведет к наказанию.

Также на обе машины Mercedes поставили новый комплект выхлопа.

Остальные замены провели на машинах Гуаньюя Чжоу (MGU-K и выхлоп), Себастьяна Феттеля (батарея) и Серхио Переса (выхлоп). Ни одна из них также не привела к штрафу.