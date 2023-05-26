В Mercedes озвучили шесть главных отличий новой W14

После слабого старта сезона – когда стало очевидно, что проблемы 2022 года вызваны не только раскачкой машины на прямых – в Mercedes запустили проект по радикальному изменению шасси.

Главными целями были повышение прижима, улучшение управляемости и повышение стабильности аэродинамической платформы – последнее требовалось, чтобы поведение машины на трассе стало более предсказуемым.

Мы уже отмечали, что изменения затронули днище, понтоны и переднюю подвеску.

Однако, как оказалось, это еще не все изменения. Так как перед каждым Гран При команды чемпионата обязаны информировать FIA обо всех новых деталях машины, мы получили возможность узнать больше о том, что именно сделали с W14.

Детали передней части Mercedes W14 Фото: Джорджо Пиола

Передняя подвеска: была перенесена вверх внутренняя точка крепления верхнего треугольного рычага. Это повлияло на кинематику работы подвески, и также на ее аэродинамический «след»: появилось больше свободного пространства для воздуха, который протекает в сторону понтона.

Обрасть кокпита Mercedes W14 Фото: Джорджо Пиола

Передняя часть днища: здесь доработки оказались не столь масштабными, они затронули изгиб передней кромки днища над входными отверстиями каналов Вентури. Команда объяснила, что это дало возможность оптимизировать протекание потоков к диффузору и тем самым добавить прижима.

Воздухозаборник понтона Mercedes W14 Фото: Джорджо Пиола

Воздухозаборник понтона: круглое входное отверстие, приподнятое вверх, позволило направлять воздух в «подрез» у днища, дополнительно загрузив эту область шасси.

Кузовные панели Mercedes W14 Фото: Эрик Юниус

Понтоны и кузовные панели: кузов W14 стал шире, что позволило эффективнее направлять потоки в сторону заднего крыла.

Mercedes W14 technical detail Фото: 66337284

Заднее крыло: обе плоскости получили более выраженный рельеф – это, скорее всего, спецификация для конкретной трассы, призванная еще больше увеличить уровень прижимной силы.

Детали задней части Mercedes W14

Воздухозаборники задних тормозов: в задней части появился второй каскад небольших крылышек. Это способ создать область разрежения воздуха позади рычагов подвески и тем самым сильнее прижать машину к асфальту.