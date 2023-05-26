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В Mercedes озвучили шесть главных отличий новой W14

В команде раскрыли некоторые подробности тех доработок, которые были реализованы в рамках переделки машины к Гран При Монако

Джонатан Нобл
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Сравнение конфигураций Mercedes W14

После слабого старта сезона – когда стало очевидно, что проблемы 2022 года вызваны не только раскачкой машины на прямых – в Mercedes запустили проект по радикальному изменению шасси.  

Главными целями были повышение прижима, улучшение управляемости и повышение стабильности аэродинамической платформы – последнее требовалось, чтобы поведение машины на трассе стало более предсказуемым. 

Мы уже отмечали, что изменения затронули днище, понтоны и переднюю подвеску.

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Однако, как оказалось, это еще не все изменения. Так как перед каждым Гран При команды чемпионата обязаны информировать FIA обо всех новых деталях машины, мы получили возможность узнать больше о том, что именно сделали с W14.

Детали передней части Mercedes W14

Детали передней части Mercedes W14

Фото: Джорджо Пиола

Передняя подвеска: была перенесена вверх внутренняя точка крепления верхнего треугольного рычага. Это повлияло на кинематику работы подвески, и также на ее аэродинамический «след»: появилось больше свободного пространства для воздуха, который протекает в сторону понтона.

Обрасть кокпита Mercedes W14

Обрасть кокпита Mercedes W14

Фото: Джорджо Пиола

Передняя часть днища: здесь доработки оказались не столь масштабными, они затронули изгиб передней кромки днища над входными отверстиями каналов Вентури. Команда объяснила, что это дало возможность оптимизировать протекание потоков к диффузору и тем самым добавить прижима. 

Воздухозаборник понтона Mercedes W14

Воздухозаборник понтона Mercedes W14

Фото: Джорджо Пиола

 

Воздухозаборник понтона: круглое входное отверстие, приподнятое вверх, позволило направлять воздух в «подрез» у днища, дополнительно загрузив эту область шасси. 

Кузовные панели Mercedes W14

Кузовные панели Mercedes W14

Фото: Эрик Юниус

 

Понтоны и кузовные панели: кузов W14 стал шире, что позволило эффективнее направлять потоки в сторону заднего крыла. 

Mercedes W14 technical detail

Mercedes W14 technical detail

Фото: 66337284

Заднее крыло: обе плоскости получили более выраженный рельеф – это, скорее всего, спецификация для конкретной трассы, призванная еще больше увеличить уровень прижимной силы. 

Детали задней части Mercedes W14

Детали задней части Mercedes W14

Воздухозаборники задних тормозов: в задней части появился второй каскад небольших крылышек. Это способ создать область разрежения воздуха позади рычагов подвески и тем самым сильнее прижать машину к асфальту. 

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