В Mercedes отвергли «необоснованные обвинения» в адрес своего босса
Команда решительно заявила, что ее руководитель не допускал никаких нарушений регламента
FIA во вторник вечером объявила о начале расследования по признакам конфликта интересов – не вызывает сомнений, что речь идет о главе Mercedes F1 Тото Вольфе и его супруге Сьюзи, которая возглавляет женскую гоночную серию F1 Academy.
Их подозревают в передаче конфиденциальной информации FOM – служи об этом уже некоторое время циркулируют в СМИ.
В команде из Брэкли довольно резко отреагировали на объявлений федерации, заявив, что их австрийский босс ничего не нарушал.
«Мы заметили вечернее заявление FIA, – сообщили в Mercedes F1. – Оно является реакцией на необоснованные обвинения со стороны одного средства массовой информации, а также на информацию с неофициальных переговоров, которые связали с руководителем команды Mercedes-AMG F1.
Команда не получала в этой связи никаких сообщений от Департамент соблюдения контрактных требований FIA, потому было крайне удивительно узнать о начале расследовании из заявления для СМИ.
Мы полностью отвергаем обвинения, указанные в заявлении, и связанные с ним публикации в СМИ, которые совершают ошибку, посягая на честность и законность действий руководителя нашей команды».
В Mercerdes добавили, что рассчитывают на быстрое завершение расследования FIA и будут полностью открыты для любых проверок.
Минувшей осенью Департамент соблюдения требований FIA уже упоминался в гоночных медиа, когда расследовал действия Лэнса Стролла. В Катаре тот оттолкнул своего тренера, но позже «принес искренние извинения» и избежал наказания, отделавшись формальным предупреждением.
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