Формула 1
Новость

В Mercedes отвергли «необоснованные обвинения» в адрес своего босса

Команда решительно заявила, что ее руководитель не допускал никаких нарушений регламента

Джонатан Нобл
Автор Джонатан Нобл
Обновлено
Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG, Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA

FIA во вторник вечером объявила о начале расследования по признакам конфликта интересов – не вызывает сомнений, что речь идет о главе Mercedes F1 Тото Вольфе и его супруге Сьюзи, которая возглавляет женскую гоночную серию F1 Academy. 

Их подозревают в передаче конфиденциальной информации FOM – служи об этом уже некоторое время циркулируют в СМИ. 

В команде из Брэкли довольно резко отреагировали на объявлений федерации, заявив, что их австрийский босс ничего не нарушал. 

«Мы заметили вечернее заявление FIA, – сообщили в Mercedes F1. – Оно является реакцией на необоснованные обвинения со стороны одного средства массовой информации, а также на информацию с неофициальных переговоров, которые связали с руководителем команды Mercedes-AMG F1.

Команда не получала в этой связи никаких сообщений от Департамент соблюдения контрактных требований FIA, потому было крайне удивительно узнать о начале расследовании из заявления для СМИ.

Мы полностью отвергаем обвинения, указанные в заявлении, и связанные с ним публикации в СМИ, которые совершают ошибку, посягая на честность и законность действий руководителя нашей команды».

В Mercerdes добавили, что рассчитывают на быстрое завершение расследования FIA и будут полностью открыты для любых проверок. 

Минувшей осенью Департамент соблюдения требований FIA уже упоминался в гоночных медиа, когда расследовал действия Лэнса Стролла. В Катаре тот оттолкнул своего тренера, но позже «принес искренние извинения» и избежал наказания, отделавшись формальным предупреждением.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Формула 1 назвала ошибкой обвинения FIA в адрес семьи Вольф
Следующая новость «Попытки запугать и женоненавистничество». Сьюзи Вольф ответила на обвинения
Джонатан Нобл
Больше от
Джонатан Нобл
«Попытки запугать и женоненавистничество». Сьюзи Вольф ответила на обвинения

«Попытки запугать и женоненавистничество». Сьюзи Вольф ответила на обвинения

Формула 1

«Попытки запугать и женоненавистничество». Сьюзи Вольф ответила на обвинения «Попытки запугать и женоненавистничество». Сьюзи Вольф ответила на обвинения

Формула 1 назвала ошибкой обвинения FIA в адрес семьи Вольф

Формула 1 назвала ошибкой обвинения FIA в адрес семьи Вольф

Формула 1

Формула 1 назвала ошибкой обвинения FIA в адрес семьи Вольф Формула 1 назвала ошибкой обвинения FIA в адрес семьи Вольф

FIA начала расследование в отношении четы Вольф из-за конфликта интересов

FIA начала расследование в отношении четы Вольф из-за конфликта интересов

Формула 1

FIA начала расследование в отношении четы Вольф из-за конфликта интересов FIA начала расследование в отношении четы Вольф из-за конфликта интересов

Больше от
Тото Вольф
Хэмилтон назвал очень серьезным прессинг на Вольфа перед сезоном-2024

Хэмилтон назвал очень серьезным прессинг на Вольфа перед сезоном-2024

Формула 1

Хэмилтон назвал очень серьезным прессинг на Вольфа перед сезоном-2024 Хэмилтон назвал очень серьезным прессинг на Вольфа перед сезоном-2024

«Сыт по горло». Квалификация в Абу-Даби вывела Вольфа из равновесия

«Сыт по горло». Квалификация в Абу-Даби вывела Вольфа из равновесия

Формула 1
Гран При Абу-Даби

«Сыт по горло». Квалификация в Абу-Даби вывела Вольфа из равновесия «Сыт по горло». Квалификация в Абу-Даби вывела Вольфа из равновесия

«С 1984 года такого не было». Вольф пошутил над судьями Ф1 после вызова на разбор

«С 1984 года такого не было». Вольф пошутил над судьями Ф1 после вызова на разбор

Формула 1
Гран При Абу-Даби

«С 1984 года такого не было». Вольф пошутил над судьями Ф1 после вызова на разбор «С 1984 года такого не было». Вольф пошутил над судьями Ф1 после вызова на разбор

Mercedes
Больше от
Mercedes
Расселл объяснил, почему идея с реверсивной решеткой не сработает в Ф1

Расселл объяснил, почему идея с реверсивной решеткой не сработает в Ф1

Формула 1

Расселл объяснил, почему идея с реверсивной решеткой не сработает в Ф1 Расселл объяснил, почему идея с реверсивной решеткой не сработает в Ф1

Стал известен полный состав участников Формулы 1 в сезоне-2024

Стал известен полный состав участников Формулы 1 в сезоне-2024

Формула 1

Стал известен полный состав участников Формулы 1 в сезоне-2024 Стал известен полный состав участников Формулы 1 в сезоне-2024

«Весь паддок болеет, все измотаны». Расселл раскритиковал Ф1 за долгий сезон

«Весь паддок болеет, все измотаны». Расселл раскритиковал Ф1 за долгий сезон

Формула 1

«Весь паддок болеет, все измотаны». Расселл раскритиковал Ф1 за долгий сезон «Весь паддок болеет, все измотаны». Расселл раскритиковал Ф1 за долгий сезон

Самое важное:

Окон назвал 2023-й годом упущенных возможностей

Окон назвал 2023-й годом упущенных возможностей

F1 Формула 1

Окон назвал 2023-й годом упущенных возможностей Окон назвал 2023-й годом упущенных возможностей

«Дай-ка мне пару!». Элбон рассказал, как Алонсо помог ему продать кроссовки

«Дай-ка мне пару!». Элбон рассказал, как Алонсо помог ему продать кроссовки

F1 Формула 1

«Дай-ка мне пару!». Элбон рассказал, как Алонсо помог ему продать кроссовки «Дай-ка мне пару!». Элбон рассказал, как Алонсо помог ему продать кроссовки

Hyundai окончательно определилась с составом на предстоящий сезон WRC

Hyundai окончательно определилась с составом на предстоящий сезон WRC

WRC WRC

Hyundai окончательно определилась с составом на предстоящий сезон WRC Hyundai окончательно определилась с составом на предстоящий сезон WRC

СМИ: расследование в отношении Вольфа настроило Формулу 1 против Бин Сулайема

СМИ: расследование в отношении Вольфа настроило Формулу 1 против Бин Сулайема

F1 Формула 1

СМИ: расследование в отношении Вольфа настроило Формулу 1 против Бин Сулайема СМИ: расследование в отношении Вольфа настроило Формулу 1 против Бин Сулайема

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.