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Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

В Mercedes оценили шансы Боттаса избежать штрафов

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В Mercedes оценили шансы Боттаса избежать штрафов
Автор:
, Редактор
26 окт. 2019 г., 22:17

Первичный осмотр разбитого болида говорит об отсутствии повреждений основных агрегатов.

В финале квалификации Гран При Мексики Валттери Боттас разбил свой болид в последнем повороте. Показанное им ранее время обеспечивает гонщику Mercedes шестое место на старте, однако в случае необходимости замены ключевых элементов болида, например коробки передач, Боттас получит штраф в виде потери позиций на старте.

Однако руководитель команды Тото Вольф надеется, что этого не произойдет.

«Автомобиль получил серьезные повреждения. Но мы на 90% уверены, что сможем починить его, не получив никаких штрафов, – заявил Вольф после квалификации. – Угол удара был нетипичным, так что, возможно, критических повреждений удалось избежать.

Машину уже ремонтируют, так что еще сегодня мы сможем узнать наверняка. Однако пока я лишь на 90% уверен в том, что мы сохраним шестую позицию на старте. При первом осмотре мы не увидели повреждений коробки передач. Но никогда не знаешь, что может вылезти наружу при дальнейшем разборе».

Сам Валттери Боттас признал собственную ошибку, которая привела к аварии.

«Да, в последнем повороте на последней попытке я почувствовал недостаточную поворачиваемость, мне пришлось очень широко заходить в этот поворот, и, к сожалению, места мне не хватило и я ударился о барьер. При этом мне казалось, что у меня получается хороший круг и я бы улучшил свое время», – заявил финский гонщик.

Дополнительная информация: Адам Купер и Скотт Митчелл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Пилоты Валттери Боттас В Магазин
Автор Сергей Иванов

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