В Mercedes отложили решение по второму гонщику до зимы
Тото Вольф заверил, что чемпионская команда не станет спешить с решениями по кадровым вопросам
На настоящий момент у Mercedes нет контрактов ни с кем из пилотов на будущий сезон. И если в случае с Льюисом Хэмилтоном все упирается в желание самого британца продолжать выступления – по последним данным, он склоняется именно к этой версии, – то с его напарникам все куда сложнее.
Последнюю неделю в паддоке множатся слухи о замене Валттери Боттаса на Джорджа Расселла: после того, как финн очень слабо начал сезон-2021, они выглядят вполне обоснованными. Некоторые СМИ даже писали, будто официальное объявление может быть сделано по ходу Гран При Великобритании.
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На Гран При Франции глава чемпионов мира Тото Вольф постарался внести ясность в кадровую политику команды. По его словам, спешить с выбором гонщика никто не собирается
«Думаю, когда-нибудь зимой, – ответил он на вопрос репортеров о том, когда ждать новостей о выборе Mercedes. – Не могу сказать точно, в декабре это случится, январе или феврале.
Именно такой вариант развития событий очень вероятен, так как мы всегда оставались лояльны к своим пилотам. Таков наш подход».
Австрийца спросили, как Боттасу можно повысить свои шансы остаться в Брэкли. «Быстро ездить по субботам и воскресеньям, – ответил Вольф. – Если он будет делать это, то окажется в очень хорошем положении перед новым сезоном»
Также Тото пояснил, что при принятии решения будет приниматься во внимание исключительно возможности гонщика. Никакие соображения вроде необходимости перемен в команде не повлияют на выбор, заверил он.
«Нужно ли учитывать важность обновлений? Несомненно, – сказал глава Mercedes. – Но это далеко не самый главный фактор.
Прежде всего важна стабильно высокая скорость пилота. Особенно в этом сложном сезоне нам необходимы два гонщика, способных делать это здесь и сейчас. Если кто-то проводит слабый уик-энд или не финиширует в гонке, то приносить результат должен другой. Потому очень важно, чтобы оба были на самом максимуме своих возможностей».