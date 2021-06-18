В Mercedes отложили решение по второму гонщику до зимы

На настоящий момент у Mercedes нет контрактов ни с кем из пилотов на будущий сезон. И если в случае с Льюисом Хэмилтоном все упирается в желание самого британца продолжать выступления – по последним данным, он склоняется именно к этой версии, – то с его напарникам все куда сложнее.

Последнюю неделю в паддоке множатся слухи о замене Валттери Боттаса на Джорджа Расселла: после того, как финн очень слабо начал сезон-2021, они выглядят вполне обоснованными. Некоторые СМИ даже писали, будто официальное объявление может быть сделано по ходу Гран При Великобритании.

На Гран При Франции глава чемпионов мира Тото Вольф постарался внести ясность в кадровую политику команды. По его словам, спешить с выбором гонщика никто не собирается

«Думаю, когда-нибудь зимой, – ответил он на вопрос репортеров о том, когда ждать новостей о выборе Mercedes. – Не могу сказать точно, в декабре это случится, январе или феврале.

Именно такой вариант развития событий очень вероятен, так как мы всегда оставались лояльны к своим пилотам. Таков наш подход».

Австрийца спросили, как Боттасу можно повысить свои шансы остаться в Брэкли. «Быстро ездить по субботам и воскресеньям, – ответил Вольф. – Если он будет делать это, то окажется в очень хорошем положении перед новым сезоном»

Также Тото пояснил, что при принятии решения будет приниматься во внимание исключительно возможности гонщика. Никакие соображения вроде необходимости перемен в команде не повлияют на выбор, заверил он.

«Нужно ли учитывать важность обновлений? Несомненно, – сказал глава Mercedes. – Но это далеко не самый главный фактор.

Прежде всего важна стабильно высокая скорость пилота. Особенно в этом сложном сезоне нам необходимы два гонщика, способных делать это здесь и сейчас. Если кто-то проводит слабый уик-энд или не финиширует в гонке, то приносить результат должен другой. Потому очень важно, чтобы оба были на самом максимуме своих возможностей».