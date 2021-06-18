Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Босс Red Bull объяснил, как можно переиграть Mercedes во Франции
Формула 1 Новость

В Mercedes отложили решение по второму гонщику до зимы

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Тото Вольф заверил, что чемпионская команда не станет спешить с решениями по кадровым вопросам

В Mercedes отложили решение по второму гонщику до зимы

На настоящий момент у Mercedes нет контрактов ни с кем из пилотов на будущий сезон. И если в случае с Льюисом Хэмилтоном все упирается в желание самого британца продолжать выступления – по последним данным, он склоняется именно к этой версии, – то с его напарникам все куда сложнее.

Последнюю неделю в паддоке множатся слухи о замене Валттери Боттаса на Джорджа Расселла: после того, как финн очень слабо начал сезон-2021, они выглядят вполне обоснованными. Некоторые СМИ даже писали, будто официальное объявление может быть сделано по ходу Гран При Великобритании.

Читайте также:

На Гран При Франции глава чемпионов мира Тото Вольф постарался внести ясность в кадровую политику команды. По его словам, спешить с выбором гонщика никто не собирается

«Думаю, когда-нибудь зимой, – ответил он на вопрос репортеров о том, когда ждать новостей о выборе Mercedes. – Не могу сказать точно, в декабре это случится, январе или феврале. 

Именно такой вариант развития событий очень вероятен, так как мы всегда оставались лояльны к своим пилотам. Таков наш подход».

Австрийца спросили, как Боттасу можно повысить свои шансы остаться в Брэкли. «Быстро ездить по субботам и воскресеньям, – ответил Вольф. – Если он будет делать это, то окажется в очень хорошем положении перед новым сезоном»

Также Тото пояснил, что при принятии решения будет приниматься во внимание исключительно возможности гонщика. Никакие соображения вроде необходимости перемен в команде не повлияют на выбор, заверил он. 

«Нужно ли учитывать важность обновлений? Несомненно, – сказал глава Mercedes. – Но это далеко не самый главный фактор. 

Прежде всего важна стабильно высокая скорость пилота. Особенно в этом сложном сезоне нам необходимы два гонщика, способных делать это здесь и сейчас. Если кто-то проводит слабый уик-энд или не финиширует в гонке, то приносить результат должен другой. Потому очень важно, чтобы оба были на самом максимуме своих возможностей».

Поделились
Комментарии
Босс Red Bull объяснил, как можно переиграть Mercedes во Франции

Предыдущая новость

Босс Red Bull объяснил, как можно переиграть Mercedes во Франции
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

В Mercedes отложили решение по второму гонщику до зимы

2
Формула 1

Босс Red Bull объяснил, как можно переиграть Mercedes во Франции

3
Формула 1

«Шварцман – следующий». Ferrari о переводе пилотов в Формулу 1

4
Формула 1

Вольф объяснил обмен шасси в Mercedes

5
Формула 1

Хэмилтон назвал пятницу во Франции похожей на Монако и Баку

Самое важное:
В Mercedes отложили решение по второму гонщику до зимы
Формула 1

В Mercedes отложили решение по второму гонщику до зимы

Босс Red Bull объяснил, как можно переиграть Mercedes во Франции
Формула 1

Босс Red Bull объяснил, как можно переиграть Mercedes во Франции

Больше хорошего, чем плохого. Мазепин подвел итоги пятницы
Формула 1

Больше хорошего, чем плохого. Мазепин подвел итоги пятницы

Феттель про вылет с трассы: Ветер застал меня врасплох
Формула 1

Феттель про вылет с трассы: Ветер застал меня врасплох

Перес о 12-м месте: Все не так плохо
Формула 1

Перес о 12-м месте: Все не так плохо

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Феттель: Платить за картинг было тяжело и мне, и Шумахеру Гран При Канады
Формула 1

Феттель: Платить за картинг было тяжело и мне, и Шумахеру

«Мы просто уничтожены». Вольф подвел итоги уик-энда в Баку Гран При Азербайджана
Формула 1

«Мы просто уничтожены». Вольф подвел итоги уик-энда в Баку

Умер многолетний совладелец McLaren Мансур Ойех
Формула 1

Умер многолетний совладелец McLaren Мансур Ойех

Больше от
Тото Вольф
В Williams намекнули на уход Расселла в Mercedes до конца сезона
Формула 1

В Williams намекнули на уход Расселла в Mercedes до конца сезона

Вольф: Слабые гонки не заставят Mercedes поменять планы
Формула 1

Вольф: Слабые гонки не заставят Mercedes поменять планы

«Он просто пустозвон». Вольф жестко ответил Хорнеру Гран При Азербайджана
Формула 1

«Он просто пустозвон». Вольф жестко ответил Хорнеру

Mercedes Больше от
Mercedes
Ферстаппен дал прогноз на борьбу с Mercedes во Франции Гран При Франции
Формула 1

Ферстаппен дал прогноз на борьбу с Mercedes во Франции

Боттас о новом шасси: Теперь я уверен в машине Гран При Франции
Формула 1

Боттас о новом шасси: Теперь я уверен в машине

Хэмилтон назвал пятницу во Франции похожей на Монако и Баку Гран При Франции
Формула 1

Хэмилтон назвал пятницу во Франции похожей на Монако и Баку

Самое читаемое Сегодня

В Mercedes отложили решение по второму гонщику до зимы
Формула 1 Формула 1

В Mercedes отложили решение по второму гонщику до зимы

Босс Red Bull объяснил, как можно переиграть Mercedes во Франции
Формула 1 Формула 1

Босс Red Bull объяснил, как можно переиграть Mercedes во Франции

«Шварцман – следующий». Ferrari о переводе пилотов в Формулу 1
Формула 1 Формула 1

«Шварцман – следующий». Ferrari о переводе пилотов в Формулу 1

Вольф объяснил обмен шасси в Mercedes
Формула 1 Формула 1

Вольф объяснил обмен шасси в Mercedes

Хэмилтон назвал пятницу во Франции похожей на Монако и Баку
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон назвал пятницу во Франции похожей на Монако и Баку

Маркес не понял, зачем Росси продолжает карьеру. Тот объяснил
MotoGP MotoGP

Маркес не понял, зачем Росси продолжает карьеру. Тот объяснил

СМИ: пилоты бойкотировали встречу с Pirelli
Формула 1 Формула 1

СМИ: пилоты бойкотировали встречу с Pirelli

Ферстаппен на 0,008 секунды опередил Боттаса по итогам пятницы
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен на 0,008 секунды опередил Боттаса по итогам пятницы

Самое важное:

В Mercedes отложили решение по второму гонщику до зимы
Формула 1 Формула 1

В Mercedes отложили решение по второму гонщику до зимы

Босс Red Bull объяснил, как можно переиграть Mercedes во Франции
Формула 1 Формула 1

Босс Red Bull объяснил, как можно переиграть Mercedes во Франции

Больше хорошего, чем плохого. Мазепин подвел итоги пятницы
Формула 1 Формула 1

Больше хорошего, чем плохого. Мазепин подвел итоги пятницы

Феттель про вылет с трассы: Ветер застал меня врасплох
Формула 1 Формула 1

Феттель про вылет с трассы: Ветер застал меня врасплох

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.