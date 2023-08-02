В Mercedes отказались включать в контракт Льюиса вопросы его будущего после Ф1

Истории о том, что Льюис Хэмилтон с Тото Вольфом решат все вопросы по новому контракту британца за насколько часов, недавно исполнилось уже полгода.

Репортеры продолжают спрашивают обоих о положении дел скорее по инерции, так как все возможные варианты ответа гонщик с боссом команды уже давно использовали.

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И пока Формула 1 ждет предсказуемого финала этой истории, остаются те, кто не потерял надежду разузнать что-то новое. По ходу уик-энда в Спа у Вольфа поинтересовались, в какой степени новый контракт будет затрагивать вещи, не связанные напрямую с выступлениями в гонках.

«Мы вообще не затрагиваем вопрос какой либо деятельности в роли посла [бренда] после завершения выступлений, – ответил австриец. – Эта тема не является частью переговоров.

Думаю, у него впереди еще много сезонов в качестве гонщика команды, и мы лишь согласовываем условия этих выступлений.

Знаю, что это выглядит немного необычно – давно пора обо всем договориться. Но в контракте остаются простые вопросы, которые необходимо согласовать»..

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Хэмилтон ранее говорил, что вовсе устранился от переговоров, доверив их своим помощникам.

Вольф заметил: «Я не хочу называть никаких сроков, потому что юристы общаются с юристами. Речь уже не о материальных вещах. Нужно просто дать им время и не устанавливать никаких финальных дат».