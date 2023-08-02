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В Mercedes отказались включать в контракт Льюиса вопросы его будущего после Ф1

Как рассказал Тото Вольф, для ускорения переговоров стороны решили обсуждать исключительно условия выступления Льюиса в гонках

Джонатан Нобл
Автор:
Жером Д'Амброзио, глава молодежной программы, Mercedes-AMG, Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG, Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

Истории о том, что Льюис Хэмилтон с Тото Вольфом решат все вопросы по новому контракту британца за насколько часов, недавно исполнилось уже полгода. 

Репортеры продолжают спрашивают обоих о положении дел скорее по инерции, так как все возможные варианты ответа гонщик с боссом команды уже давно использовали. 

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И пока Формула 1 ждет предсказуемого финала этой истории, остаются те, кто не потерял надежду разузнать что-то новое. По ходу уик-энда в Спа у Вольфа поинтересовались, в какой степени новый контракт будет затрагивать вещи, не связанные напрямую с выступлениями в гонках.  

«Мы вообще не затрагиваем вопрос какой либо деятельности в роли посла [бренда] после завершения выступлений, – ответил австриец. – Эта тема не является частью переговоров. 

Думаю, у него впереди еще много сезонов в качестве гонщика команды, и мы лишь согласовываем условия этих выступлений. 

Знаю, что это выглядит немного необычно – давно пора обо всем договориться. Но в контракте остаются простые вопросы, которые необходимо согласовать».. 

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Хэмилтон ранее говорил, что вовсе устранился от переговоров, доверив их своим помощникам.  

Вольф заметил: «Я не хочу называть никаких сроков, потому что юристы общаются с юристами. Речь уже не о материальных вещах. Нужно просто дать им время и не устанавливать никаких финальных дат».

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