В Mercedes отказались радоваться 100%-ной надежности своих машин
Что толку в том, что твои пилоты постоянно доезжают до финиша, если при этом они медленнее главных соперников…
В девяти прошедших Гран При только у одной команды не было ни единого схода: Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл стабильно заканчивали дистанцию, тогда как каждый из их соперников хотя бы раз выбывал из борьбы досрочно (речь о командах – среди пилотов девять финишей из девяти также есть у Эстебана Окона из Alpine).
Что касается Red Bull и Ferrari, у них с надежностью все обстоит много хуже. «Быки», начав чемпионат с двойного схода в Бахрейне, позже потеряли из-за поломок машины Макса Ферстаппена в Мельбурне и Серхио Переса в Монреале.
У Скудерии уже были две ошибки Карлоса Сайнса (в Австралии и Имоле), а также технические сходы Шарля Леклера в Испании и обоих пилотов в Баку.
Несмотря на это, именно эти команды занимают две первые строчки в Кубке конструкторов, тогда как стабильная Mercedes идет только третьей. Именно поэтому, по словам ее руководителя Тото Вольфа, надежность не приносит особой радости.
«Даже занятно, что у обеих команд [Red Bull и Ferrari] продолжаются сходы, – заметил австриец. – Но это едва ли можно считать поводом для успокоения, так как в нашем спорте все может очень быстро перевернуться с ног на голову.
Я доволен нашей надежностью. Год назад, если говорить о наших моторах, ситуация были противоположной. Именно поэтому сейчас я не спешу радоваться раньше времени».
Глава Ferrari Маттиа Бинотто по ходу уик-энда в Монреале отметил, что надежность станет в нынешнем сезоне важным фактором, но далеко не единственным.
«Не стоит забывать про скорость и другие компоненты, – отметил итальянец. – Один из них – это темпы доработки машины по ходу оставшейся части сезона. Еще один – лимит бюджетов. Хотя и надежность нельзя сбрасывать со счетов».
Он добавил: «Хотя сами силовые установки и остались прежними, компоновка их элементов совсем не такая, как в прошлом году. Это еще очень молодой проект.
Вдобавок, сейчас действуют новые ограничения работы на стенде, которых не было прежде. Мы лимитированы по времени – а значит, задача стала более сложной».
Количество финишей в прошедших Гран При
|Поз
|Команда
|Финиши*
|1
|Mercedes
|18 из 18
|2
|Alpine
|16 из 18
|McLaren
|16 из 18
|3
|Aston Martin
|15 из 18
|Williams
|15 из 18
|4
|Red Bull Racing
|14 из 18
|AlphaTauri
|14 из 18
|Alfa Romeo
|14 из 18
|5
|Ferrari
|13 из 18
|6
|Haas
|12 из 17
*учитываются случаи физического проезда гонщиков под клетчатый флаг
Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфолль
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