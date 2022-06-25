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В девяти прошедших Гран При только у одной команды не было ни единого схода: Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл стабильно заканчивали дистанцию, тогда как каждый из их соперников хотя бы раз выбывал из борьбы досрочно (речь о командах – среди пилотов девять финишей из девяти также есть у Эстебана Окона из Alpine).

Что касается Red Bull и Ferrari, у них с надежностью все обстоит много хуже. «Быки», начав чемпионат с двойного схода в Бахрейне, позже потеряли из-за поломок машины Макса Ферстаппена в Мельбурне и Серхио Переса в Монреале.

У Скудерии уже были две ошибки Карлоса Сайнса (в Австралии и Имоле), а также технические сходы Шарля Леклера в Испании и обоих пилотов в Баку.

Несмотря на это, именно эти команды занимают две первые строчки в Кубке конструкторов, тогда как стабильная Mercedes идет только третьей. Именно поэтому, по словам ее руководителя Тото Вольфа, надежность не приносит особой радости.

«Даже занятно, что у обеих команд [Red Bull и Ferrari] продолжаются сходы, – заметил австриец. – Но это едва ли можно считать поводом для успокоения, так как в нашем спорте все может очень быстро перевернуться с ног на голову.

Я доволен нашей надежностью. Год назад, если говорить о наших моторах, ситуация были противоположной. Именно поэтому сейчас я не спешу радоваться раньше времени».

Глава Ferrari Маттиа Бинотто по ходу уик-энда в Монреале отметил, что надежность станет в нынешнем сезоне важным фактором, но далеко не единственным.

«Не стоит забывать про скорость и другие компоненты, – отметил итальянец. – Один из них – это темпы доработки машины по ходу оставшейся части сезона. Еще один – лимит бюджетов. Хотя и надежность нельзя сбрасывать со счетов».

Он добавил: «Хотя сами силовые установки и остались прежними, компоновка их элементов совсем не такая, как в прошлом году. Это еще очень молодой проект.

Вдобавок, сейчас действуют новые ограничения работы на стенде, которых не было прежде. Мы лимитированы по времени – а значит, задача стала более сложной».

Количество финишей в прошедших Гран При

Поз Команда Финиши* 1 Mercedes 18 из 18 2 Alpine 16 из 18 McLaren 16 из 18 3 Aston Martin 15 из 18 Williams 15 из 18 4 Red Bull Racing 14 из 18 AlphaTauri 14 из 18 Alfa Romeo 14 из 18 5 Ferrari 13 из 18 6 Haas 12 из 17

*учитываются случаи физического проезда гонщиков под клетчатый флаг

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфолль