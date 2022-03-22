В Mercedes отказались признать нехватку мощности
Как объяснил глава чемпионской команды Тото Вольф, дело может быть не в нехватке лошадиных сил, а в выбранной на уик-энд версии заднего крыла
На открывшем новый сезон Гран При Бахрейна пилоты Mercedes не могли угнаться за соперниками из Ferrari и Red Bull, а клиенты штутгартского концерна и вовсе заняли на финише шесть последних мест.
Поскольку Mercedes явно проигрывала в быстрых поворотах и отставала по максимальной скорости, это не могло не привести к предположениям о недостаточной мощности мотора с трехлучевой звездой – особенно на фоне явного прогресса Ferrari.
Отвечая на вопрос Motorsport.com о сложившейся ситуации, глава команды Тото Вольф предположил, что дело может быть вовсе не в силовой установке.
«Нам нужно разобраться с уровнем лобового сопротивления машины перед тем, как делать выводы, – объяснил австриец. – Только после этого можно будет говорить о мощности.
Мне не кажется, что между разными двигателями сейчас есть большая разница – хотя Ferrari, конечно, сделала здесь серьезный шаг вперед.
В прошлом году они были недостаточно конкурентоспособны, но если судить по одному лишь этапу в Бахрейне, то сейчас вообще превосходят всех».
Говоря о том, что же мешает машине Mercedes разгоняться, Вольф допустил, что дело может быть в очень крупном заднем крыле W13, из-за которого возникает серьезное лобовое сопротивление. Известно, что в Сахире команда действительно использовала конфигурацию с высоким уровнем прижима.
«Снизить уровень лобового сопротивления всегда очень просто, – отметил Вольф. – Достаточно взять бензопилу и порезать заднее крыло на куски. Думаю, именно так мы и поступим в Джидде».
Риккардо: Чувствовал себя не очень, но дело не в этом
Хаккинен: Присутствие Расселла в Mercedes раздражает Хэмилтона