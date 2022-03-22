В Mercedes отказались признать нехватку мощности

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На открывшем новый сезон Гран При Бахрейна пилоты Mercedes не могли угнаться за соперниками из Ferrari и Red Bull, а клиенты штутгартского концерна и вовсе заняли на финише шесть последних мест.

Поскольку Mercedes явно проигрывала в быстрых поворотах и отставала по максимальной скорости, это не могло не привести к предположениям о недостаточной мощности мотора с трехлучевой звездой – особенно на фоне явного прогресса Ferrari.

Отвечая на вопрос Motorsport.com о сложившейся ситуации, глава команды Тото Вольф предположил, что дело может быть вовсе не в силовой установке.

«Нам нужно разобраться с уровнем лобового сопротивления машины перед тем, как делать выводы, – объяснил австриец. – Только после этого можно будет говорить о мощности.

Мне не кажется, что между разными двигателями сейчас есть большая разница – хотя Ferrari, конечно, сделала здесь серьезный шаг вперед.

В прошлом году они были недостаточно конкурентоспособны, но если судить по одному лишь этапу в Бахрейне, то сейчас вообще превосходят всех».

Говоря о том, что же мешает машине Mercedes разгоняться, Вольф допустил, что дело может быть в очень крупном заднем крыле W13, из-за которого возникает серьезное лобовое сопротивление. Известно, что в Сахире команда действительно использовала конфигурацию с высоким уровнем прижима.

«Снизить уровень лобового сопротивления всегда очень просто, – отметил Вольф. – Достаточно взять бензопилу и порезать заднее крыло на куски. Думаю, именно так мы и поступим в Джидде».