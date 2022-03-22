Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Риккардо: Чувствовал себя не очень, но дело не в этом Следующая / Хаккинен: Присутствие Расселла в Mercedes раздражает Хэмилтона
Формула 1 Новости

В Mercedes отказались признать нехватку мощности

Как объяснил глава чемпионской команды Тото Вольф, дело может быть не в нехватке лошадиных сил, а в выбранной на уик-энд версии заднего крыла

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
В Mercedes отказались признать нехватку мощности
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

На открывшем новый сезон Гран При Бахрейна пилоты Mercedes не могли угнаться за соперниками из Ferrari и Red Bull, а клиенты штутгартского концерна и вовсе заняли на финише шесть последних мест. 

Читайте также:

Поскольку Mercedes явно проигрывала в быстрых поворотах и отставала по максимальной скорости, это не могло не привести к предположениям о недостаточной мощности мотора с трехлучевой звездой – особенно на фоне явного прогресса Ferrari.

Отвечая на вопрос Motorsport.com о сложившейся ситуации, глава команды Тото Вольф предположил, что дело может быть вовсе не в силовой установке.

«Нам нужно разобраться с уровнем лобового сопротивления машины перед тем, как делать выводы, – объяснил австриец. – Только после этого можно будет говорить о мощности. 

Мне не кажется, что между разными двигателями сейчас есть большая разница – хотя Ferrari, конечно, сделала здесь серьезный шаг вперед.  

В прошлом году они были недостаточно конкурентоспособны, но если судить по одному лишь этапу в Бахрейне, то сейчас вообще превосходят всех».

Говоря о том, что же мешает машине Mercedes разгоняться, Вольф допустил, что дело может быть в очень крупном заднем крыле W13, из-за которого возникает серьезное лобовое сопротивление.  Известно, что в Сахире команда действительно использовала конфигурацию с высоким уровнем прижима. 

«Снизить уровень лобового сопротивления всегда очень просто, – отметил Вольф. – Достаточно взять бензопилу и порезать заднее крыло на куски. Думаю, именно так мы и поступим в Джидде». 

Читайте также:
Поделились
Риккардо: Чувствовал себя не очень, но дело не в этом
Предыдущая новость

Риккардо: Чувствовал себя не очень, но дело не в этом
Следующая новость

Хаккинен: Присутствие Расселла в Mercedes раздражает Хэмилтона

Хаккинен: Присутствие Расселла в Mercedes раздражает Хэмилтона
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Ferrari и Сайнс договорились о продлении контракта
Формула 1

Ferrari и Сайнс договорились о продлении контракта

Технический брифинг: Mercedes доработала днище W13 Гран При Бахрейна
Формула 1

Технический брифинг: Mercedes доработала днище W13

Ф1 обновила графику трансляций. Вот какой она будет Гран При Бахрейна
Формула 1

Ф1 обновила графику трансляций. Вот какой она будет

Больше от
Тото Вольф
«Засунули руки в туалет». В Mercedes рассказали о новой проблеме Гран При Бахрейна
Формула 1

«Засунули руки в туалет». В Mercedes рассказали о новой проблеме

Вольф: Продолжаю испытывать проблемы с психическим здоровьем
Формула 1

Вольф: Продолжаю испытывать проблемы с психическим здоровьем

Эксперт назвал главную проблему Mercedes. Это вовсе не машина
Формула 1

Эксперт назвал главную проблему Mercedes. Это вовсе не машина

Mercedes Больше от
Mercedes
Хаккинен: Присутствие Расселла в Mercedes раздражает Хэмилтона
Формула 1

Хаккинен: Присутствие Расселла в Mercedes раздражает Хэмилтона

Расселл: Мы проигрываем и на прямых, и в поворотах Гран При Бахрейна
Формула 1

Расселл: Мы проигрываем и на прямых, и в поворотах

Вольф: Давно так не радовался третьему и четвертому местам Гран При Бахрейна
Формула 1

Вольф: Давно так не радовался третьему и четвертому местам

Самое важное:

«Засунули руки в туалет». В Mercedes рассказали о новой проблеме
Формула 1 Формула 1

«Засунули руки в туалет». В Mercedes рассказали о новой проблеме

Хаккинен: Присутствие Расселла в Mercedes раздражает Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Хаккинен: Присутствие Расселла в Mercedes раздражает Хэмилтона

В Mercedes отказались признать нехватку мощности
Формула 1 Формула 1

В Mercedes отказались признать нехватку мощности

Риккардо: Чувствовал себя не очень, но дело не в этом
Формула 1 Формула 1

Риккардо: Чувствовал себя не очень, но дело не в этом

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.