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Формула 1 / Гран При Испании Новость

В Mercedes отказались от разных настроек для Хэмилтона и Боттаса

После Гран При Португалии, где пилоты выбрали разную конфигурацию машины, в этот раз команда решила не экспериментировать

В Mercedes отказались от разных настроек для Хэмилтона и Боттаса

Неделю назад в Портимане одним из факторов успеха Льюиса Хэмилтона стал отличный от Валттери Ботаса выбор регулировок машины. Хотя финн и стартовал с поула, на дистанции он ничего не смог противопоставить действующему чемпиону и финишировал только третьим, тогда как британский гонщик одержал очередную победу. 

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На этапе в Испании, который проходит в этот уик-энд, партнеры по Mercedes стали лучшими в пятницу: Льюис проехал чуть быстрее Валттери.

Отвечая на вопрос о настройках, Боттас подтвердил, что на этот раз они будут у гонщиков одинаковыми.

«Мы планируем использовать одни и те же параметры заднего крыла и всего остального, – сказал он в телеинтервью. – Для этой трассы у нас есть очень хорошее понимание того, какой вариант будет оптимальным для обоих. 

Потому, думаю, с этим все будет в порядке. Впрочем, сегодня вечером нас ждет обычная работа: поиск тонких регулировок, потому что каждая тысячная, которую получится найти, будет полезна в квалификации». 

Боттас добавил, что позитивно оценивает начало уик-энда: «Ощущения от машины вполне неплохие. Всегда здорово, когда у тебя с самого начала нет серьезных проблем с балансом. На мягких шинах автомобиль отлично работает на одном круге – думаю, это очень важно, так как отрывы обещают быть совсем небольшими».

Хэмилтону же, напротив, пришлось серьезно поработать с машиной по ходу пятничных сессий, чтобы добиться скорости. Говоря о том, с самого ли начала его все устраивало, сэр Льюис сказал: «Cовсем нет, нам пришлось потрудиться. Эта задача никогда не бывает простой, но мы уже понимаем машину и знаем, в каком направлении надо двигаться при поиске баланса». 

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Пилоты Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас
Команды Mercedes

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