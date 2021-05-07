В Mercedes отказались от разных настроек для Хэмилтона и Боттаса
После Гран При Португалии, где пилоты выбрали разную конфигурацию машины, в этот раз команда решила не экспериментировать
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Неделю назад в Портимане одним из факторов успеха Льюиса Хэмилтона стал отличный от Валттери Ботаса выбор регулировок машины. Хотя финн и стартовал с поула, на дистанции он ничего не смог противопоставить действующему чемпиону и финишировал только третьим, тогда как британский гонщик одержал очередную победу.
На этапе в Испании, который проходит в этот уик-энд, партнеры по Mercedes стали лучшими в пятницу: Льюис проехал чуть быстрее Валттери.
Отвечая на вопрос о настройках, Боттас подтвердил, что на этот раз они будут у гонщиков одинаковыми.
«Мы планируем использовать одни и те же параметры заднего крыла и всего остального, – сказал он в телеинтервью. – Для этой трассы у нас есть очень хорошее понимание того, какой вариант будет оптимальным для обоих.
Потому, думаю, с этим все будет в порядке. Впрочем, сегодня вечером нас ждет обычная работа: поиск тонких регулировок, потому что каждая тысячная, которую получится найти, будет полезна в квалификации».
Боттас добавил, что позитивно оценивает начало уик-энда: «Ощущения от машины вполне неплохие. Всегда здорово, когда у тебя с самого начала нет серьезных проблем с балансом. На мягких шинах автомобиль отлично работает на одном круге – думаю, это очень важно, так как отрывы обещают быть совсем небольшими».
Хэмилтону же, напротив, пришлось серьезно поработать с машиной по ходу пятничных сессий, чтобы добиться скорости. Говоря о том, с самого ли начала его все устраивало, сэр Льюис сказал: «Cовсем нет, нам пришлось потрудиться. Эта задача никогда не бывает простой, но мы уже понимаем машину и знаем, в каком направлении надо двигаться при поиске баланса».
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|Серия
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|Этап
|Гран При Испании
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас
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