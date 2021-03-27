В Mercedes остались на квалификации без полной мощности

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С 2014 года, когда Формула 1 перешла на гибридные силовые установки, первая квалификация сезона всегда оставалась за пилотами Mercedes. Так продолжалось семь лет подряд, но в 2021-м успешную серию штутгартской марки прервали Макс Ферстаппен, Red Bull и Honda.
Ранее в Mercedes уже говорили, что им очень здорово помешали изменения в правилах, вступившие в силу этой зимой. В субботу глава команды Toto Вольф также рассказал, что проехать в квалификации быстрее не позволили особенности работы системы рекуперации энергии. По словам австрийца, заряд батарей слишком рано заканчивался на прямых, не обеспечивая гонщикам максимальной мощности.
«Думаю, в первую очередь мы теряли в быстрых поворотах, – сказал Вольф на медиа-сессии, отвечая на вопрос о причинах поражения от Red Bull. – Мы четко видим проигрыш.
Кроме того, мы уступали по мощности из-за разряда батарей. Пока нас не устраивает ситуация с рекуперацией, но, конечно, такое большое отставание объясняется не только этим».
Тото выразил уверенность, что мотористы из Бриксуорта разберутся с выявленной проблемой: «В Honda здорово справились с работой. Их силовая установка очень конкурентоспособна. Посмотрите на AlphaTauri [чей пилот Пьер Гасли стал в квалификации пятым].
У нас нет решения, которое позволило бы сразу отыграться. Но я думаю, что если говорить о разряде батарей, мы должны с этим справиться. Задача непростая, но решение будет найдено».
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Тото Вольф
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Джонатан Нобл