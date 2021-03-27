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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

В Mercedes остались на квалификации без полной мощности

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Проиграв борьбу за поул Гран При Бахрейна, в чемпионской команде нашли возможную причину отставания от Red Bull

В Mercedes остались на квалификации без полной мощности

С 2014 года, когда Формула 1 перешла на гибридные силовые установки, первая квалификация сезона всегда оставалась за пилотами Mercedes. Так продолжалось семь лет подряд, но в 2021-м успешную серию штутгартской марки прервали Макс Ферстаппен, Red Bull и Honda.

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Ранее в Mercedes уже говорили, что им очень здорово помешали изменения в правилах, вступившие в силу этой зимой. В субботу глава команды Toto Вольф также рассказал, что проехать в квалификации быстрее не позволили особенности работы системы рекуперации энергии. По словам австрийца, заряд батарей слишком рано заканчивался на прямых, не обеспечивая гонщикам максимальной мощности.

«Думаю, в первую очередь мы теряли в быстрых поворотах, – сказал Вольф на медиа-сессии, отвечая на вопрос о причинах поражения от Red Bull. – Мы четко видим проигрыш.

Кроме того, мы уступали по мощности из-за разряда батарей. Пока нас не устраивает ситуация с рекуперацией, но, конечно, такое большое отставание объясняется не только этим». 

Тото выразил уверенность, что мотористы из Бриксуорта разберутся с выявленной проблемой: «В Honda здорово справились с работой. Их силовая установка очень конкурентоспособна. Посмотрите на AlphaTauri [чей пилот Пьер Гасли стал в квалификации пятым].  

У нас нет решения, которое позволило бы сразу отыграться. Но я думаю, что если говорить о разряде батарей, мы должны с этим справиться. Задача непростая, но решение будет найдено».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Квалификация
Пилоты Тото Вольф
Команды Mercedes
Автор Джонатан Нобл

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