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Формула 1 / Новость

В Mercedes опровергли новости об уходе из Формулы 1

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В Mercedes опровергли новости об уходе из Формулы 1
Автор:
, редактор
30 янв. 2020 г., 07:52

Немецкий производитель по-прежнему держит в тайне свои планы.

В Mercedes пока не намерены покидать Формулу 1. Ранее сообщалось, что победители шести последних сезонов собираются свернуть свою программу в Ф1 ради экономии денег. Новый глава концерна Daimler Ола Калениус, якобы, решил сократить расходы всей компании, в том числе закрыв непрофильный актив в Ф1. 

По слухам, команду из Брэкли готовы выкупить ее руководитель Тото Вольф в паре с владельцем Racing Point Лоуренсом Строллом. Команду могли бы переименовать в Aston Martin, в которой Стролл намерен приобрести долю на 260 млн долларов. Сообщалось, что решение об уходе Mercedes из Ф1 должно быть принято уже 12 февраля на заседании совета директоров Daimler. Однако сам Калениус в разговоре с немецкими СМИ заявил, что это неправда.

В то же время, Mercedes по-прежнему не подтвердила, что останется в чемпионате после сезона-2020, когда в силу вступит новый технический регламент.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Иван Матушкин

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