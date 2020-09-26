В Mercedes объяснили выбор шин Soft для Хэмилтона в конце Q2

Субботняя сессия Формулы 1 в Сочи, казалось, идет своим чередом, когда у лидера сезона Льюиса Хэмилтона внезапно на ровном месте начались сложности.

В начале второго сегмента, выехав на шинах Medium, британец выехал за пределы трассы в 18-м повороте, за что судьи аннулировали его время.

Он хотел продолжить попытку и проехать еще один круг, но получил по радио инструкцию вернуться в боксы. Затем из-за аварии Себастьяна Феттеля в четвертом повороте судьи вывесили красные флаги, что оставило Льюису времени всего на одну попытку.

Гонщик провел ее на самых мягких сликах и прошел дальше, завоевав в итоге поул, однако после этого назвал сессию ужасной и приготовился к сложностям из-за необходимости стартовать на Soft.

Как объяснили в команде Mercedes, проехать второй быстрый круг в начале сегмента гонщику не позволяло малое количество топлива в баках.

«У нас был строгий план, – объяснил на медиа-сессии глава коллектива Тото Вольф. – Мы не могли проехать еще круг, у него просто закончилось бы топливо».

По поводу выбора резины на решающий круг сам Льюис пояснил Motorsport.com: «Я рассчитывал вновь ехать на Medium, потому что, разумеется, не хотел стартовать на Soft.

Но нам надо было две минуты простоять на пит-лейне в ожидании, а за это время температура резину резко падает.

Ситауция была далеко не лучшей, я действительно просил Medium, но у них этой резины не было. Мы еще поговорим, правильно было так поступать или нет, но сейчас это неважно. Дело уже сделано, и теперь нужно иметь дело с тем, что есть».

Как объяснил Вольф, Хэмилтон не мог подъехать в выезду из боксов в числе первых. Конструктивная особенность машин Mercedes в том, что завести их можно только в гараже, что и стало определяющим фактором.

«Мы не могли отправить его на пит-лейн заранее, – рассказал глава команды. – В этом случае пришлось бы заглушить двигатель [во избежание перегрева], а запустить его снова с использованием MGU-K, как остальные, мы не имеем возможности.

Мы понимали, что если он выедет на трассу одним из последних, то не сможет проехать разгонный круг так, как требуется. Это значит, что шины Mrdium не будут готовы к быстрой попытке.

Потому мы поставили ему Soft, что, разумеется, отразится на нашей завтрашней тактике. Но это был необходимый шаг, чтобы гарантировать попадание в финал».