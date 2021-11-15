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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

В Mercedes объяснили смысл второго пит-стопа Боттаса

Автор:
, Редактор

В команде считают, что иначе финн рисковал пропустить вперед Переса

В Mercedes объяснили смысл второго пит-стопа Боттаса

После финиша Гран При Бразилии Валтери Боттас, который проиграл старт Максу Ферстаппену и сам пропустил вперед своего напарника Льюиса Хэмилтона, заявил, что возможно команда зря провела для него второй пит-стоп.

По словам Боттаса, по его ощущениям второго комплекта шин хватило бы до самого финиша, и тогда он оказался бы впереди Ферстаппена и стал бы вторым, а не третьим.

Главный инженер Mercedes Эндрю Шовлин признал, что такая стратегия обсуждалась, однако команда решила от нее отказаться. И объяснил почему.

«Валттери считал, что это могло сработать, но если бы он ошибся, мы бы потеряли место на подиуме, – сказал Шовлин. – К тому же мы видели, что Хэмилтон мог за счет скорости опередить Макса, используя одинаковую с ним стратегию пит-стопов.

Так что мы обсудили стратегию одного пит-стопа для обоих пилотов, но отказались от нее, так как тогда рисковали бы проиграть гонку.

Вы сами видели, как Макс стал отрываться на свежих жестких шинах после второго пит-стопа, так что продержаться до финиша на старых впереди него было бы очень сложно».

Дополнительная информация: Люк Смит

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