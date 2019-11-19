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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

В Mercedes объяснили сход Боттаса в Бразилии

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В Mercedes объяснили сход Боттаса в Бразилии
Автор:
19 нояб. 2019 г., 12:47

В чемпионской команде рассказали, что Валттери Боттас сошел с дистанции из-за падения уровня масла в двигателе внутреннего сгорания.

На Гран При Бразилии Валттери Боттас остановил машину на трассе примерно за 20 кругов до финиша, находясь на пятой позиции. Для Боттаса и команды Mercedes в целом этот сход из-за технических проблем стал первым в сезоне.

«Очень разочаровывающий день, – подвел итоги гонки технический директор Mercedes Джеймс Эллисон. – День, когда мы допустили несколько ошибок и пострадали от очень нехарактерных проблем с машиной. И превратили результат – который должен был быть достойным, – в сход для Валттери и разочаровывающий финиш для Льюиса.

Можно дать простой ответ – мы сегодня не были не так быстры, как Red Bull. На последних кругах удалось немного наверстать, но мы заплатили высокую цену за излишний оптимизм. Мы поставили Льюису свежие шины в конце гонки и потеряли несколько позиций, а сам Льюис попал в аварию, которой можно было избежать, если бы мы не провели последний пит-стоп.

По ходу гонки в моторе машины Валттери падал уровень масла. Мы следили за ситуацией, но проблема усугублялась – и машину пришлось остановить».

Если на следующем Гран При в Абу-Даби – финальном в сезоне – Боттасу заменят хотя бы один из узлов силовой установки, это приведет к штрафу в виде потери 10 мест на стартовой решетке.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Пилоты Валттери Боттас В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Денис Буденков

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