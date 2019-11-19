В Mercedes объяснили сход Боттаса в Бразилии

На Гран При Бразилии Валттери Боттас остановил машину на трассе примерно за 20 кругов до финиша, находясь на пятой позиции. Для Боттаса и команды Mercedes в целом этот сход из-за технических проблем стал первым в сезоне.

«Очень разочаровывающий день, – подвел итоги гонки технический директор Mercedes Джеймс Эллисон. – День, когда мы допустили несколько ошибок и пострадали от очень нехарактерных проблем с машиной. И превратили результат – который должен был быть достойным, – в сход для Валттери и разочаровывающий финиш для Льюиса.

Можно дать простой ответ – мы сегодня не были не так быстры, как Red Bull. На последних кругах удалось немного наверстать, но мы заплатили высокую цену за излишний оптимизм. Мы поставили Льюису свежие шины в конце гонки и потеряли несколько позиций, а сам Льюис попал в аварию, которой можно было избежать, если бы мы не провели последний пит-стоп.

По ходу гонки в моторе машины Валттери падал уровень масла. Мы следили за ситуацией, но проблема усугублялась – и машину пришлось остановить».

Если на следующем Гран При в Абу-Даби – финальном в сезоне – Боттасу заменят хотя бы один из узлов силовой установки, это приведет к штрафу в виде потери 10 мест на стартовой решетке.