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В Mercedes объяснили рост скорости. Дело в ином подходе к машине

Тото Вольф приоткрыл секрет того, что позволило команде добиться прогресса на втором этапе сезона Ф1

Джонатан Нобл
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В Mercedes объяснили рост скорости. Дело в ином подходе к машине
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Джордж Расселл будет стартовать третьим в саудовской Джидде – такой результат стал свидетельством несомненного прогресса Mercedes, где зимой не стали менять концепцию машины. 

После сложностей 2022 года многие надеялись, что в Брэкли возьмут ситуацию под контроль и вернутся в группу лидеров, но стремление сохранить «беспонтонную» компоновку дорого обошлось команде.

Однако после первого этапа в Бахрейне, где Льюис Хэмилтон уступил на финиша победившему Максу Ферстаппену почти минуту, инженеры нашли способ добиться от W14 скорости. 

«Это действительно большой шаг вперед, – рассказал в субботу вечером глава Mercedes Тото Вольф. – У нас давно не было такой прибавки, она сравнима с теми улучшениями, которые мы ожидаем от доработок. 

Мы смогли раскрыть возможности шасси, просто взглянув на вещи под другим углом. Нам удалось сделать верные выводы из тестов и гонки в Бахрейне. Не пришлось даже делать шага назад – вместо этого мы продвинулись сразу на два вперед».  

Австриец не стал вдаваться в детали, однако раскрыл кое-какие подробности. 

«В прошлом году мы опускали машину слишком низко, а в этом подняли слишком высоко, – пояснил Тото. – Кажется, сейчас нам удалось найти золотую середину. 

Не хочу быть излишне оптимистичным, но мы уже нашли кое-какие ответы, и это обнадеживает».

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Также Вольф рассказал, что проделанная работа изменила подход команды к тем доработкам, которые сейчас готовятся: «Они затронут все видимые аэродинамические поверхности от передней кромки до диффузора и несущего крыла. 

Разумеется, изменится днище, ведь у нас машины с граунд-эффектом, так что его роль крайне велика, но свой вклад вносят и многие другие детали. По сути, сейчас мы перевернули шасси вверх ногами и смогли увидеть очень много позитивных знаков».

Льюис Хэмилтон стартует в Джидде с седьмой позиции – в квалификации ему не засчитали решающий быстрый круг за нарушение пределов трассы. 

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