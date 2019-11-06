В Mercedes объяснили провал Хэмилтона в квалификации
По словам команды, в финале квалификации на болиде Mercedes стал случайно включаться режим торможения двигателем.
Льюис Хэмилтон квалифицировался на Гран При США только с пятым временем. Это была его худшая позиция на старте в этом сезоне.
Сам пилот объяснил квалификационный провал тем, что допустил ошибки в последней попытке улучшить свое время. Однако позже команда призналась, что на первом быстром круге в финале квалификации Хэмилтон столкнулся с технической неисправностью.
«Там в машине у него под правой рукой есть переключатель, который активирует аварийное торможение двигателем, – приводит британская редакция Independent слова стратега команды Mercedes Джеймса Воулеса. – В обычном состоянии он прикрыт от случайного срабатывания. Но в этот раз крышка с него была сбита. Так что при каждом повороте руля Льюис случайно включал торможение двигателем, что и помешало ему использовать все возможности болида.
Как только он вернулся в боксы, наши механики обнаружили проблему и все исправили. Но ко второй попытке изменился ветер и условия на трассе, так что мало кто мог улучшить свое время».
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В Mercedes объяснили провал Хэмилтона в квалификации
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