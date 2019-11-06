В Mercedes объяснили провал Хэмилтона в квалификации

Льюис Хэмилтон квалифицировался на Гран При США только с пятым временем. Это была его худшая позиция на старте в этом сезоне.

Сам пилот объяснил квалификационный провал тем, что допустил ошибки в последней попытке улучшить свое время. Однако позже команда призналась, что на первом быстром круге в финале квалификации Хэмилтон столкнулся с технической неисправностью.

«Там в машине у него под правой рукой есть переключатель, который активирует аварийное торможение двигателем, – приводит британская редакция Independent слова стратега команды Mercedes Джеймса Воулеса. – В обычном состоянии он прикрыт от случайного срабатывания. Но в этот раз крышка с него была сбита. Так что при каждом повороте руля Льюис случайно включал торможение двигателем, что и помешало ему использовать все возможности болида.

Как только он вернулся в боксы, наши механики обнаружили проблему и все исправили. Но ко второй попытке изменился ветер и условия на трассе, так что мало кто мог улучшить свое время».