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Формула 1 / Гран При Штирии Новости

В Mercedes объяснили поражение в Штирии «дурацкими настройками»

Автор:
, Редактор Ф1

Как рассказал Эндрю Шовлин, в этот раз чемпионы мира экспериментировали с регулировками и зашли немного не туда

В Mercedes объяснили поражение в Штирии «дурацкими настройками»

Убедительная победа Макса Ферстаппена в Шпильберге стала четвертой подряд для команды Red Bull Racing – а у действующих чемпионов мира из Mercedes с самого начала турбоэры в 2014 году не было такого продолжительного отрезка без выигранных гонок. 

В этот раз Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас финишировали вторым и третьим, но ни у одного из них и близко не было возможности бросить вызов Ферстаппену по ходу дистанции. 

Главный гоночный инженер чемпионов мира Эндрю Шовлин объяснил, что результат его команды является не вполне объективным, так как в этот раз в Mercedes решили пойти на эксперимент. 

«Мы исследовали весьма дурацкие настройки, – объяснил он на традиционном ьрифинге по итогам Гран При. – Радикальный подход, который, я полагаю, больше подходит для одного быстрого круга. 

Вопрос в том, не сказался ли он на скорости износа шин в гонке – с этим мы разберемся в ближайшие день-два». 

Он добавил: «Разумеется, я не стану вдаваться в детали. Но обычно оптимальный диапазон. в который мы стараемся попасть, гораздо шире. Мы зашли дальше обычного – и сейчас разбираемся, какой эффект это дало. 

Льюис еще до начала Гран При много работал на симуляторе – и выбранное нами направление казалось весьма интересным. 

Но в этом сезоне важная часть нашего плана в том, чтобы хорошо адаптироваться к каждой трассе. А для этого требуется известная смелость и оригинальность при подходе к настройкам».

После восьми прошедших гонок в активе Mercedes всего три победы. По ходу турбоэры у команды еще ни разу не было менее 11 выигранных гонок за сезон.

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