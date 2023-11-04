В Mercedes объяснили, как упустили свой шанс в бразильской квалификации

Участники Гран При в Сан-Паулу разыгрывали стартовые позиции в тот самый момент, когда на автодром надвигался ураган: небо потемнело, поднялся сильный ветер и в нескольких поворотах заморосил дождь.

Предвидя развитие событий, судьи остановили заезды красными флагами после первых быстрых попыток в финале – поул достался Максу Ферстаппену из Red Bull, тогда как гонщики Mercedes остались только пятым и шестым.

Примечательно, что Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл отправились на трассу на первых же секундах финального сегмента, сразу следом за соперниками из Aston Martin – но, в отличие от тех, не сумели воспользоваться состоянием трассы.

На разгонном круге пилоты AMR атаковали изо всех сил, чтобы хорошо прогреть резину. Это позволило им оказаться на втором стартовом ряду. В Mercedes избрали более осторожный подход – по мнению главы команды Тото Вольфа, это и определило итоговый результат.

«Вы сами видели, как серьезно изменились условия на круге выезда из боксов, включая температуру, – сказал австриец в интервью Sky Sports. – Думаю, мы недостаточно хорошо смогли адаптироваться.

Гонщики Aston Martins просто умчались вперед, Макс [Ферстаппен] прямо из гаража на теплых шинах выехал на трассу и тоже стал атаковать. В итоге они и оказались быстрейшими.

Мы же показали время на секунду хуже, чем до этого. А от лучшего результата отстали на восемь десятых. Все это показывает, как мы могли бы проехать».

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Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

По мнению главного гоночного инженера Эндрю Шовлина, в Mercedes поступили верно, когда отправили гонщиков на пит-лейн, даже зная, что те будут вынуждены ждать, из-за чего у них неизбежно остынут шины.

«На ту попытку, которая в итоге стала для нас решающей, мы решили выехать пораньше и подождать в очереди в конце пит-лейна, – объяснил он. – Не было сомнений, что важно оказаться поближе к выезду. Однако из-за этого в ожидании зеленого света у наших парней резина растеряла температуру.

Это привело к тому, что в начале круга сцепление оказалось недостаточным, что было особенно неудачным, так как заморосил дождь».

«Пятое место никогда не бывает отличным результатом, – философски отметил Льюис. – Но я сделал все, что было в моих силах. Надеюсь, хоть гонка сложится более успешно.

Машина позволяла рассчитывать на многое. Обычно мы в паре десятых от лидеров, но из-за тех условий, что были в конце квалификации, в этот раз наши позиции оказались несколько дальше. Потому сложно что-то предсказывать».

Джордж Расселл дополнительно потерял две позиции из-за штрафа за блокировку и начнет в воскресенье борьбу восьмым.