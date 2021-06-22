В Mercedes объяснили, как собираются переиграть Red Bull

Три последних Гран При завершились победами пилотов Red Bull Racing – с самого начала турбоэры в 2014 году у Mercedes еще ни разу не было столь долгого отрезка без выигранных гонок.

Макс Ферстаппен стал сильнейшим в Монако, Серхио Перес выиграл хаотичную гонку в Баку, а затем Ферстаппен переиграл Льюиса Хэмилтона в Ле-Кастелле. Теперь голландец и его команда не просто лидируют в своих зачетах, но и обеспечили уже достаточно серьезный отрыв от соперников из Брэкли.

Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин выразил уверенность, что этот отрезок сезона не отражает реальной расстановки сил. По его словам, у действующих чемпионов достаточно возможностей, чтобы вновь выйти вперед.

«Мы смотрим на ситуацию следующим образом, – рассказал Шовлин на традиционном брифинге по итогам Гран При. – Если наша команда сделает все наилучшим образом, то сможет побить Red Bull. Во Франции были возможности, которые мы упустили – именно они и определили разницу.

Мы знаем, что будет сложно. И считаем их [Red Bull] фаворитами. Нет сомнений, что у них очень сильная машина. Но если мы выступим на максимальном уровне, то сможем опередить их и стать чемпионами».

Оценивая гонку во Франции, он добавил: «Досадно, потому что мы могли ее выиграть. И даже иметь двух пилотов на подиуме.

В нынешнем сезоне просто недопустимо так разбрасываться возможностями. У нас хорошая машина, что мы смогли показать в гонке.

Да мы немного уступаем в квалификации, но если говорить о гонках, то на нормальных трассах нам по силам оказывать на них давление. Мы знаем, что можем побеждать, для этого просто нужно действовать практически безупречно.

Есть много моментов, про которые можно сказать, что [в этот раз] мы справились с ними недостаточно хорошо, чтобы выиграть. Но мы умеем жестко критиковать самих себя и анализировать промахи.

Этому мы и посвятим ближайшую пару дней – чтобы, надеюсь, стать сильнее уже в Австрии».