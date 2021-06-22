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Формула 1 Новость

В Mercedes объяснили, как собираются переиграть Red Bull

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

В чемпионской команде Ф1 уверены, что исход борьбы за титул еще далеко не предрешен, просто надо по максимуму использовать свои возможности

В Mercedes объяснили, как собираются переиграть Red Bull

Три последних Гран При завершились победами пилотов Red Bull Racing – с самого начала турбоэры в 2014 году у Mercedes еще ни разу не было столь долгого отрезка без выигранных гонок. 

Макс Ферстаппен стал сильнейшим в Монако, Серхио Перес выиграл хаотичную гонку в Баку, а затем Ферстаппен переиграл Льюиса Хэмилтона в Ле-Кастелле. Теперь голландец и его команда не просто лидируют в своих зачетах, но и обеспечили уже достаточно серьезный отрыв от соперников из Брэкли.

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Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин выразил уверенность, что этот отрезок сезона не отражает реальной расстановки сил. По его словам, у действующих чемпионов достаточно возможностей, чтобы вновь выйти вперед.

«Мы смотрим на ситуацию следующим образом, – рассказал Шовлин на традиционном брифинге по итогам Гран При. – Если наша команда сделает все наилучшим образом, то сможет побить Red Bull. Во Франции были возможности, которые мы упустили – именно они и определили разницу.

Мы знаем, что будет сложно. И считаем их [Red Bull] фаворитами. Нет сомнений, что у них очень сильная машина. Но если мы выступим на максимальном уровне, то сможем опередить их и стать чемпионами».  

Оценивая гонку во Франции, он добавил: «Досадно, потому что мы могли ее выиграть. И даже иметь двух пилотов на подиуме. 

В нынешнем сезоне просто недопустимо так разбрасываться возможностями. У нас хорошая машина, что мы смогли показать в гонке. 

Да мы немного уступаем в квалификации, но если говорить о гонках, то на нормальных трассах нам по силам оказывать на них давление. Мы знаем, что можем побеждать, для этого просто нужно действовать практически безупречно.

Есть много моментов, про которые можно сказать, что [в этот раз] мы справились с ними недостаточно хорошо, чтобы выиграть. Но мы умеем жестко критиковать самих себя и анализировать промахи. 

Этому мы и посвятим ближайшую пару дней – чтобы, надеюсь, стать сильнее уже в Австрии».

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Ральф Шумахер усомнился, что Боттасу дадут закончить сезон в Mercedes

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Ральф Шумахер усомнился, что Боттасу дадут закончить сезон в Mercedes
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