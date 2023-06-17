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В Mercedes не придали значения хорошим результатам тренировки

Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом возглавили пятничный протокол на Гран При Канады, однако попросили не делать из этого серьезных выводов о расстановке сил

Джонатан Нобл
Автор:
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

После того, как первую тренировку на трассе Жиля Вильнева пришлось отменить из-за проблем с системой видеонаблюдения, вторую сессию продлили с часа до полутора. 

Командам пришлось менять свои программы, из-за чего быстрые квалификационные попытки разные гонщики проводили в разное время. В итоге быстрейшими стали представители Mercedes, тогда как фавориты из Red Bull остались в конце первой десятки. 

Однако автор лучшего времени Льюис Хэмилтон попросил не делать на основании таких результатов серьезных прогнозов на продолжение уик-энда. 

«Машина едет неплохо, хотя впереди у нас, конечно, еще много работы, – объяснил семикратный чемпион после завершения заездов. – Пока все складывается для нас не особенно здорово, хотя и не так плохо. Ощущения неплохие. Просто трасса тут очень кочковатая. 

Думаю, из-за этого всем приходится непросто. Нам надо улучшить контроль над машиной и баланс в поворотах. Думаю, все будет хорошо». 

Расселл добавил: «Думаю, из результатов тренировки не стоит делать серьезных выводов. Мы проводили свои попытки с пустыми баками под конец заездов, когда трасса была быстрее».

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Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Он добавил: «Те новинки, которые появились у нас в Барселоне, помогли и здесь. С прежней конфигурацией машины здесь было бы сложнее. 

Нужно понять, где мы находимся относительно соперников. Полагаю, если сравнивать с Ferrari и Aston Martin, мы по-прежнему в догоняющих, особенно в квалификации. Валттери [Боттас] тоже смотрится быстро, может, и у Alpine что-то получится.

Впрочем, мы всегда неплохо проводим воскресенья, а это важнее всего. Суббота обещает быть дождевой. Посмотрим, что она нам принесет». 

Говоря о поведении машины, Хэмилтон отметил: «Я могу сравнивать только с прошлым годом, и сейчас все гораздо лучше. Может быть, это и не касается поведения задка, но в целом явно можно говорить про шаг вперед. Мы явно чувствуем эффект от тех улучшений, которые появились в Монако».

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