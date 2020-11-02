В Mercedes не поверили в масштаб проблемы Боттаса

В дебюте гонки в Эмилии-Романьи в глубине пелотона столкнулись Себастьян Феттель и Кевин Магнуссен. Оба гонщика смогли продолжить движение, а судьи сочли это происшествие гоночным.

Читайте также: Заминка в боксах лишила Феттеля восьмого места

На следующем круге возглавлявший пелотон Валттери Боттас проехал по обломку торцевой пластины Ferrari Феттеля. Алая деталь застряла под днищем Mercedes, из-за чего финн потерял в скорости и не смог поспорить с Льюисом Хэмилтоном за победу в гонке.

Торцевая пластина переднего крыла Ferrari SF1000 Себастьяна Феттеля, повредившая днище машины Валттери Боттаса, Mercedes F1 W11 Фото: Mercedes AMG

Как рассказали в чемпионской команде, телеметрия сразу же показала снижение эффективности машины Валттери, однако масштаб сложностей стал понятен далеко не сразу.

«Мы увидели серьезную просадку в производительности, – рассказал глава инженерной бригады Эндрю Шовлин. – Но оценить потерю во времени круга нам оказалось непросто. По данным получалось, что она составляет семь или восемь десятых.

Но мы не поверили сенсорам, так как видели, что Валттери не атакует на пределе, но все равно поддерживает нужную скорость. Ему удавалось увеличивать отрыв [от Макса Ферстаппена].

В такой ситуации очень сложно определить точную потерю в скорости, ведь поведение машины на трассе является нелинейным, она по-разному действует в разных поворотах и разных условиях движения. Но поначалу мы просто не поверили, что все настолько плохо».

Ситуация усложнялась из-за того, что в команде не знали, какой именно фрагмент мешает Боттасу. Также инженерам не удавалось определить, где в точности застряла торцевая пластина. Она попала под машину таким образом, что алая сторона не была видна, потому невозможно было определить местоположение элемента под днищем Mercedes и оценить его влияние.

«Мы не знали, что это было, – объяснил Шовлин. – Когда мы вытащили эту штуку, увидели ее размеры и красный цвет, то просто не могли поверить, что она не была видна ни на одном плане камер.

Пластина была перевернута черной стороной наружу, но вся наша машина тоже черная, и мы ничего не могли увидеть. Если бы можно было понять, где она находится, мы бы наверняка постарались вытащить ее на первом же пит-стопе.

Валттери не повезло. Но стоит отметить, что он принял совершенно верное решение, когда пропустил обломок под днищем. Если бы он проехал по нему колесом, это почти наверняка привело бы к мгновенному проколу. Так что он все сделал правильно.

Но хотя его вины не было, он потерял темп на всю гонку».