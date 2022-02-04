Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

У каждого из четырех производителей силовых установок в современной Ф1 с момента перехода на действующий регламент есть партнер из нефтехимической отрасли, совместная работа с которым позволяет добиваться большего от двигателя и других элементов.

С сезона-2022 регламент Ф1 предписывает использовать топливо с увеличенной до 10% долей «зеленого» этанола, изготовленного из биологических продуктов. Такой бензин не позволяет добиться прежней мощности, однако очень нравится поборникам экологии.

Хотя может показаться, что небольшие и одинаковые для всех изменения в горючем едва ли повлияют на расстановку сил, в действительности инженерам пришлось решать непростую задачу. В частности, для Red Bull она оказалась настолько сложной, что команда привлекла к работе своих прежних партнеров из Honda.

«Мы каждый год готовим новое топливо в сотрудничестве с Petronas, – рассказал главный моторист Mercedes Хайвел Томас. – При этом важно добиться, чтобы оно позволяло мотору показывать свой максимум, а мотор давал аналогичную возможность топливу.

Задача, которая стояла перед нами в этот раз из-за перехода на Е10 – пожалуй, самая сложная из всех, что нам приходилось решать с 2014 года [когда вступили в силу нынешние правила].

Пришлось серьезно потрудиться, чтобы подготовить нужную спецификацию топлива, у нас было несколько вариантов, которые пришлось испытывать на одноцилиндровом моторе и полноценном V6. Не стоит недооценивать объем этой задачи».

Томас добавил, что вызовом для инженеров стал не сам биоэтанол, а прежде всего способ его производства.

«По ходу гибридной эры в бензине уже была доля биологических компонентов, – пояснил инженер. – Прежде норма составляла 5,75% в объеме.

С этого года она выросла до десяти. Кроме того, раньше подходили любые био-компоненты, а теперь предписан только этанол.

Переход на этанол означает, что мотор начинает реагировать на топливо несколько иначе. В некоторых режимах мы очень довольны его отдачей, но есть другие – и там, говоря откровенно, все не столь здорово.

Из-за нового топлива нам пришлось изменить аппаратную часть силовой установки – там, где это было разрешено. Это должно позволить нам максимально использовать плюсы и по возможности компенсировать минусы».