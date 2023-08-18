В Mercedes назвали главное разочарование первой половины сезона-2023
По словам технического директора Джеймса Эллисона, больше всего в Брэкли огорчились даже не тому, что их машина W14 неспособна угнаться за Red Bull…
Mercedes доминировала в Формуле 1 на протяжении многих сезонов, но оказалась в догоняющих после радикальных перемен в регламенте и возвращения граунд-эффекта. В 2022 году «беспонтонная» концепция команды не обеспечила необходимой скорости – и ее автор Майк Эллиотт был освобожден от должности технического директора.
Однако серебристая машина W13 хотя бы принесла Mercedes дубль в Сан-Паулу. Повторить такой результат в нынешнем сезоне команде будет невероятно сложна из-за доминирующего превосходства Red Bull.
Вдобавок, группа преследователей лидера оказалась в нынешнем чемпионате невероятно плотной, и расстановка сил в ней меняется почти с каждым новым Гран При. За 12 прошедших этапов пилоты Mercedes всего пять раз поднимались на подиум.
Однако, подводя итоги первой половины чемпионата, вернувшийся на пост технического директора Джеймс Эллисон назвал главным огорчением вовсе не собственную скорость. По его словам, команде из Брэкли было очень неприятно уступать в гонках соперникам из Aston Martin, которые используют такие же силовые установки.
«На старте сезона мы были только четвертыми по скорости, – рассказал британский конструктор. – Нас побили собственные клиенты, что очень разочаровывало. Ну и Ferrari тоже была быстрее».
Он продолжил: «Но мы понемногу прибавляли и в итоге смогли опередить их. И хотя пока нам очень далеко до изначальных целей, поставленных на этот сезон, второе место все же выглядит определенным достижением – особенно в свете того, что вторая половина сезона задаст тон машине W15 [для 2024 года]».
Пьер Ваш, технический директор Red Bull Racing, Дэн Феллоуз, технический директор Aston Martin F1 Team, Джеймс Эллисон, технический директор Mercedes-AMG
Фото: Motorsport Images
По словам Эллисона, сейчас основные ресурсы команды уже направлены на подготовку к новому сезону.
«Аэродинамическая труба работает практически только на 2024 год, – сказал Джеймс. – Это же касается большей части конструкторского штаба, специалистов по шасси и производственного подразделения, занятого долговременными задачами.
После летних каникул мы направим основные силы на новую машиной, хотя и забывать про W14 тоже не станем».
Обогнав Aston Martin после двойного подиума на Гран При Испании, Mercedes сейчас занимает второе место в Кубке конструкторов, опережая своих клиентов из Сильверстоуна на 51 очко.
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