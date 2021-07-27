В Mercedes нацелились сделать де Вриса пилотом Williams

В команде Mercedes F1 уже объявили, что выберут напарника Льюису Хэмилтону по ходу летних каникул – хотя официально озвучить имя пилота могут и не сразу. Считается, что состав чемпионов мира усилит Джордж Расселл, хотя всевозможные слухи и говорят о возможности продолжения сотрудничества с Валттери Боттасом.

Если в итоге Mercedes все же решит заменить гонщика, то естественным образом возникнет вакансия в Williams, за которую три последних года выступал Расселл.

Формально у коллектива из Гроу сейчас вообще нет подтвержденных пилотов на сезон-2022, однако Николя Латифи с высокой вероятностью продолжит выступления, а его спонсоры пополнят бюджет Williams.

С другим гонщиком все гораздо сложнее. Учитывая прогресс команды после смены собственников, сейчас она уже не выглядит главным аутсайдером пелотона. Потому паддок постоянно будоражат сплетни об интересе к Williams со стороны Нико Хюлькенберга, Даниила Квята, Даниэля Титктума и еще многих пилотов.

Между тем, как стало известно Motorsport.com, у Mercedes есть собственная точка зрения по поводу наилучшего кандидата. Так как немецкий концерн поставляет Williams свои моторы (а с будущего года и коробки передач), он имеет влияние на выбор гонщиков – и собирается усадить за руль Ника де Вриса.

Сейчас 26-летний голландец выступает в Формуле Е, где в преддверии финального этапа лидирует в общем зачете, а также стартует за G-Drive Racing в марафонских гонках.

В Mercedes видят успехи пилота и считают важным поддержать его. Кроме того, у концерна сейчас нет никого из молодежи на уровне Формулы 2, и если упустить вакансию в Williams, в дальнейшем будет уже сложнее вернуть ее для своих протеже.

Сам де Врис недавно говорил, что удивлен слухами о возможности своего перехода в Williams. Однако события, похоже, начинают развиваться в быстром темпе.

Если Ник по протекции чемпионов мира действительно окажется в Ф1, он не только станет единственным новичком следующего чемпионата мира, но и перечеркнет надежды многих других претендентов – других реальных вакансий в пелотоне-22 уже не осталось.