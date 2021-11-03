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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

В Mercedes нашли способ помочь мотору в Мехико. Это оптимизация

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По мнению Валттери Боттаса, у его команды есть шанс бросить вызов Red Bull на предстоящем Гран При

В Mercedes нашли способ помочь мотору в Мехико. Это оптимизация

Автодром имени братьев Родригес располагается на высоте свыше 2 километров над уровнем моря, из-за чего воздух тут ощутимо разрежен – его плотность на 25% ниже привычной.

Когда в прежние годы Формула 1 приезжала в Мехико с «атмосферными» моторами, их мощность из-за этого заметно падала. С нынешними турбинами негативный эффект не столь ощутим – однако он по-прежнему есть, и у разных производителей снижение оказывается разным.

Прежде очень здорово в Мексике выглядела команда Red Bull – до 2018 года с моторами Renault, а в 2019-м уже с Honda. После этого гонку пришлось отменить из-за вирусной пандемии. 

По словам победителя предыдущей гонки в Мехико Валттери Боттаса, в Mercedes нашли возможность на этот раз избежать роли догоняющих.

«Мы знаем, что обычно чуть слабее в Мексике, – отметил гонщик. – В последние годы мы теряем из-за высоты часть мощности. 

Но думаю, за прошедшее время нам удалось значительно улучшить ситуацию благодаря оптимизации. Я бы ожидал, что наш темп будет лучше, чем прежде. В теории на этой трассе Red Bull вновь будет сильна, потому нам важно как можно лучше использовать опыт прошлых лет.

Уик-энд будет непростым, но этот этап другим и не бывает».

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Ранее руководитель Mercedes Тото Вольф ранее отмечал, что прежняя статистика в нынешнем сезоне не имеет значения из-за изменения в расстановке сил.

«Традиционно на трассе в Мексике мы испытываем сложности, – объяснил он. – Но в этом сезоне все может измениться. Мы видим, что происходит там, где мы прежде были сильны, а они нет – и наоборот. В этом году каждый этап получается отдельным».

Макс Ферстаппен за пять этапов до конца опережает в личном зачете Льюиса Хэмилтона еа 12 очков, а в Кубке конструкторов Mercedes на 23 балла впереди Red Bull.

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