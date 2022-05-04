Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Фейковый залив и бравые полисмены. Первые фото с ГП Майами Следующая / Феттель назвал самые опасные места трассы в Майами
Формула 1 / Гран При Майами Новость

В Mercedes нашли решение проблемы «козления». Причем не одно

Работа в аэродинамической трубе позволила чемпионам мира продвинуться в самом главном вопросе начала сезона

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
В Mercedes нашли решение проблемы «козления». Причем не одно
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После восьми подряд побед в Кубке конструкторов смена регламента отбросила Mercedes далеко назад: у новой машины W13 проявились сильные колебания на прямых, которые мешают Льюису Хэмилтолу с Джорджем Расселлом использовать весь ее потенциал. 

Надежды, что конструкторскому штабу удастся быстро разобраться с «козлением», не оправдались. Команде пришлось признать, что проблема имеет системный характер.

В результате единственным выходом на первое время стало увеличение дорожного просвета, что резко снизило скорость.   

Читайте также:

Боссы Mercedes с самого начала говорили, что после победы над «козлением» результаты сразу вырастут, что позволит пилотам соперничать с Red Bull и Ferrari. Однако признавали, что добиться этого быстро не выйдет. 

Перерыв между Гран При Эмилии-Романьи и Майами позволил Merctdes существенно продвинуться в решении проблемы. 

Общаясь с репортерами в преддверии уик-энда во Флориде, глава чемпионского коллектива Тото Вольф отметил: «Вернувшись из Италии, мы привезли с собой максимальный багаж данных. Параллельно шли наши собственные исследования в аэротрубе и на симуляторе.

В итоге мы нашли несколько идей, которые позволят улучшить машину. В Майами нам предстоит провести эксперименты, которые покажут корреляцию этих исследований (соответствие поведения машины на реальной трассе сделанным расчетам – прим.ред.) и, надеюсь, подтвердят направление в работе над машиной для предстоящих гонок». 

Австриец добавил, что команда далека от паники, все продолжают методичную и кропотливую работу ради общей цели. 

«Оба пилота перед Майами поработали на симуляторе, – рассказал он. – Все на базе плотно заняты подготовкой обновлений для предстоящих гонок. 

Как говорится, в штиль не стать хорошим моряком. Команда уже не раз показывала свою стойкость, и сложный старт этого сезона лишь разжег в нашим сотрудниках желание найти решение и сделать все правильно». 

После четырех этапов Mercedes идет третьей в общем зачете, опережая соперников из McLaren на 31 очко.

Читайте также:
Билеты
Поделились
Комментарии
Фейковый залив и бравые полисмены. Первые фото с ГП Майами
Предыдущая новость

Фейковый залив и бравые полисмены. Первые фото с ГП Майами
Следующая новость

Феттель назвал самые опасные места трассы в Майами

Феттель назвал самые опасные места трассы в Майами
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Технический анализ: как новинки повлияли на борьбу в середине пелотона Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Технический анализ: как новинки повлияли на борьбу в середине пелотона

Главный моторист Renault: Мы осознанно убрали мощность
Формула 1

Главный моторист Renault: Мы осознанно убрали мощность

«На Мальдивах я умру». Вольф отказался уходить из Ф1
Формула 1

«На Мальдивах я умру». Вольф отказался уходить из Ф1

Mercedes Больше от
Mercedes
Вольф: Только в Барселоне мы поймем проблему. Еще позже исправим
Формула 1

Вольф: Только в Барселоне мы поймем проблему. Еще позже исправим

В Mercedes рассказали, как обновят замороженный мотор
Формула 1

В Mercedes рассказали, как обновят замороженный мотор

Льюис: Я говорил, что Mercedes не ошибается. Я был не прав
Формула 1

Льюис: Я говорил, что Mercedes не ошибается. Я был не прав

Самое важное:

«Чуть не схватил жену за ногу». Хилл о необычном опыте просмотра Ф1
Формула 1 Формула 1

«Чуть не схватил жену за ногу». Хилл о необычном опыте просмотра Ф1

Ферстаппен показал шлем для Гран При Майами
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен показал шлем для Гран При Майами

Феттель назвал самые опасные места трассы в Майами
Формула 1 Формула 1

Феттель назвал самые опасные места трассы в Майами

В Mercedes нашли решение проблемы «козления». Причем не одно
Формула 1 Формула 1

В Mercedes нашли решение проблемы «козления». Причем не одно

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.