В Mercedes нашли решение проблемы «козления». Причем не одно

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После восьми подряд побед в Кубке конструкторов смена регламента отбросила Mercedes далеко назад: у новой машины W13 проявились сильные колебания на прямых, которые мешают Льюису Хэмилтолу с Джорджем Расселлом использовать весь ее потенциал.

Надежды, что конструкторскому штабу удастся быстро разобраться с «козлением», не оправдались. Команде пришлось признать, что проблема имеет системный характер.

В результате единственным выходом на первое время стало увеличение дорожного просвета, что резко снизило скорость.

Боссы Mercedes с самого начала говорили, что после победы над «козлением» результаты сразу вырастут, что позволит пилотам соперничать с Red Bull и Ferrari. Однако признавали, что добиться этого быстро не выйдет.

Перерыв между Гран При Эмилии-Романьи и Майами позволил Merctdes существенно продвинуться в решении проблемы.

Общаясь с репортерами в преддверии уик-энда во Флориде, глава чемпионского коллектива Тото Вольф отметил: «Вернувшись из Италии, мы привезли с собой максимальный багаж данных. Параллельно шли наши собственные исследования в аэротрубе и на симуляторе.

В итоге мы нашли несколько идей, которые позволят улучшить машину. В Майами нам предстоит провести эксперименты, которые покажут корреляцию этих исследований (соответствие поведения машины на реальной трассе сделанным расчетам – прим.ред.) и, надеюсь, подтвердят направление в работе над машиной для предстоящих гонок».

Австриец добавил, что команда далека от паники, все продолжают методичную и кропотливую работу ради общей цели.

«Оба пилота перед Майами поработали на симуляторе, – рассказал он. – Все на базе плотно заняты подготовкой обновлений для предстоящих гонок.

Как говорится, в штиль не стать хорошим моряком. Команда уже не раз показывала свою стойкость, и сложный старт этого сезона лишь разжег в нашим сотрудниках желание найти решение и сделать все правильно».

После четырех этапов Mercedes идет третьей в общем зачете, опережая соперников из McLaren на 31 очко.