В Mercedes нашли причину сложностей с W12. Это новые правила

Предсезонные тесты Формулы 1 прошли под знаком проблем семикратных чемпионов мира из Mercedes. Хотя правила почти не изменились в сравнении с прошлым сезоном, машина из Брэкли оказалась нервной – гонщики жаловались на нестабильное поведение ее задка.

По результатом анализа, проведенного конструкторами к первому Гран При сезона, в Mercedes смогли назвать причину сложностей. Все дело в переходе на более жесткие шины Pirelli и введение ограничений на аэродинамику, призванных снизить уровень прижимной силы.

При этом, разумеется, изменения в разной степени затронули все команды, однако именно для Mercedes их последствия оказались наиболее негативными. Все дело в той концепции, которую уже много лет используют в команде.

Как хорошо известно болельщикам, в Red Bull предпочитают «задирать задок» своих машин, тогда как в Mercedes традиционно делают ставку на крупное днище, практически параллельное асфальту. У того и другого подхода есть свои плюсы и минусы, но когда к сезону-2021 потребовалось подрезать днище перед задними колесами, чемпионы потеряли гораздо больше.

В пятницу на Гран При Бахрейна глава Mercedes Тото Вольф объяснил: «Я не думаю, что дело только в склонении корпуса. У нас также есть новые шины, да и сезон вообще-то еще даже не начался.

Но все же наш анализ показывает, что машины с «высоким задком» теряют меньше прижима, чем с низким. А так как машины остались прошлогодними. мы не сможем перейти на ту концепцию, что используют Red Bull и некоторые другие команды.

Это невозможно физически. У нас просто не получится использовать такие настройки подвески, как у Red Bull. Так что мы должны просто стараться выжать максимум из того, что есть в нашем распоряжении».

В обеих тренировках на трассе в Сахире гонщики Mercedes уступали Максу Ферстаппену на Red Bull. Однако у W12 уже не было столь выраженной недостаточной поворачиваемости, которая мешана Льюису Хэмилтону с Валттери Боттасом на тестах.

Вольф отметил: «Нам потребовались вовсе не легкие корректировки настроек. Это было переосмысление всей работы машины, да еще в сочетании с резиной.

Поведение задка стало гораздо лучше. Теперь надо готовится к главным сессиям субботы и воскресенья, чтобы понять, насколько все стало лучше по сравнению с тестами».