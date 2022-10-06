В Mercedes нашли причину неудач и исправят ее к 2023 году
В команде обнаружили допущенную ошибку, но намекнули, что она не связана с понтонами
Сезон 2022 года стал самым неудачным для команды Mercedes за многие годы. После кардинальной смены технического регламента, команда построила очень необычный болид с почти полностью отсутствующими боковыми понтонами.
Однако по скорости машина оказалась не лучшей, а к тому же проявляла склонность к повышенному «козлению» – вертикальным колебаниям, возникающим на высокой скорости по аэродинамическим причинам.
Решить проблему по ходу сезона пока не удается, но технический директор команды Майк Эллиот заявил, что допущенная ошибка найдена и в следующем году не повторится.
«В прошлом году был конкретный момент времени при разработке нового болида, когда мы допустили ошибку, – сказал Эллиот в официальном подкасте чемпионата. – Именно этой ошибкой, которую мы обнаружили, объясняется нестабильность наших выступлений от гонки к гонке. Мы пытаемся ее исправить, и именно потому наши выступления потихоньку становятся лучше.
Однако полностью исправить проблему моментально мы не можем. Надеюсь, мы сделаем это за зиму.
Что касается формы понтонов наших болидов, то мы еще прошлой зимой нашли лазейку в правилах и искренне гадали: сделает ли кто-то еще также? На самом деле, несмотря на столь отличный внешний вид, подобная форма наших болидов предоставила им лишь небольшое преимущество».
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