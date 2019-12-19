Главные события
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
21 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
63 дня
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
16 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
28 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

В Mercedes нашли два способа сделать свои машины быстрее

Поделились
Комментарии
В Mercedes нашли два способа сделать свои машины быстрее
Автор:
, Редактор
19 дек. 2019 г., 07:58

В чемпионской команды опасаются серьезной конкуренции со стороны Red Bull и Ferrari, но готовы предложить свой ответ.

В 2019 году команда Mercedes выиграла шестой Кубок конструкторов подряд. Однако под конец сезона победы все чаще стали одерживать гонщики Ferrari и Red Bull. Обе эти команды не скрывают своих амбиций побороться за звание сильнейшей в следующем сезоне.

Скудерия провела сильную осень на фоне слухов о возможных манипуляциях с расходом топлива. Комментируя такую ситуацию, технический директор Mercedes Джеймс Эллисон сказал, что его команде стоит сконцентрироваться на собственной работе – и обозначил два направления, где есть резервы роста. 

«Пока все это слухи, которые не имеют подтверждения. – сказал он Auto Motor und Sport. – Так что нам нужно сосредоточиться над собственной работой и попытаться зимой увеличить отдачу наших двигателей. Также группа инженеров, которая ответственна за шасси, должна будет придумать, как снизить сопротивление воздуха».

Эллисон также не стал сбрасывать со счетов соперников из Милтон-Кинса: «Нам стоит опасаться не только Ferrari. Red Bull также очень сильна. Понятно, что к старту сезона в Мельбурне в 2020 году нам нужно сделать нашу машину существенно быстрее. Только тогда у нас будет шанс их победить. Это непростая задача, серьезный вызов для нас».

Новый сезон Ф1 стартует 15 марта в Мельбурне, зимние тесты начнутся в Барселоне 16 февраля.

Читайте также:

Следующая новость
«С Ferrari встречался только Льюис». Ферстаппен о смене команды

Предыдущая новость

«С Ferrari встречался только Льюис». Ферстаппен о смене команды
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Сергей Иванов

Формула 1 Следующая сессия

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

В Mercedes нашли два способа сделать свои машины быстрее

12мин
2
Формула 1

«С Ferrari встречался только Льюис». Ферстаппен о смене команды

3
Формула 1

Мнение: Алонсо не нужен Mercedes, его возвращение станет ошибкой

4
Формула 1

Марко: В 2020 году у Red Bull не будет оправданий

5
Формула 1

Видео: как Mercedes переиграла Ferrari в технической гонке

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

В Mercedes нашли два способа сделать свои машины быстрее
F1

В Mercedes нашли два способа сделать свои машины быстрее

«С Ferrari встречался только Льюис». Ферстаппен о смене команды
F1

«С Ferrari встречался только Льюис». Ферстаппен о смене команды

Райкконен: в Alfa Romeo-2019 было легче, чем в Ferrari-2014
F1

Райкконен: в Alfa Romeo-2019 было легче, чем в Ferrari-2014

Команда Квята AlphaTauri представит новую машину 14 февраля
F1

Команда Квята AlphaTauri представит новую машину 14 февраля

Пилот Ferrari Шарль Леклер посетит шоу Autosport International
F1

Пилот Ferrari Шарль Леклер посетит шоу Autosport International

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.