В Mercedes нашли два способа сделать свои машины быстрее
В чемпионской команды опасаются серьезной конкуренции со стороны Red Bull и Ferrari, но готовы предложить свой ответ.
В 2019 году команда Mercedes выиграла шестой Кубок конструкторов подряд. Однако под конец сезона победы все чаще стали одерживать гонщики Ferrari и Red Bull. Обе эти команды не скрывают своих амбиций побороться за звание сильнейшей в следующем сезоне.
Скудерия провела сильную осень на фоне слухов о возможных манипуляциях с расходом топлива. Комментируя такую ситуацию, технический директор Mercedes Джеймс Эллисон сказал, что его команде стоит сконцентрироваться на собственной работе – и обозначил два направления, где есть резервы роста.
«Пока все это слухи, которые не имеют подтверждения. – сказал он Auto Motor und Sport. – Так что нам нужно сосредоточиться над собственной работой и попытаться зимой увеличить отдачу наших двигателей. Также группа инженеров, которая ответственна за шасси, должна будет придумать, как снизить сопротивление воздуха».
Эллисон также не стал сбрасывать со счетов соперников из Милтон-Кинса: «Нам стоит опасаться не только Ferrari. Red Bull также очень сильна. Понятно, что к старту сезона в Мельбурне в 2020 году нам нужно сделать нашу машину существенно быстрее. Только тогда у нас будет шанс их победить. Это непростая задача, серьезный вызов для нас».
Новый сезон Ф1 стартует 15 марта в Мельбурне, зимние тесты начнутся в Барселоне 16 февраля.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
В Mercedes нашли два способа сделать свои машины быстрее
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