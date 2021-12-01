Проведя три года в составе Williams, Джордж Расселл готовится начать новую страницу карьеры в составе Mercedes, где с 2022 года он станет напарником Льюиса Хэмилтона.

Пять лет назад в похожей ситуации уже был Валттери Боттас – тогда финна пригласили на замену Нико Росбергу, все предсказывали ему большие успехи и выход на новый уровень. Гонщик действительно выиграл уже в четвертом Гран При с Mercedes, но в итоге так и не смог составить Хэмилтону конкуренции.

Сейчас Боттасу 32 года – и после увольнения из Гроу он смог найти лишь место в слабой Alfa Romeo.

Комментатор Ф1 и экс-пилот Мартин Брандл предупредил Расселла, что и для него существует риск испортить себе репутацию, конкурируя с гонщиком уровня Хэмилтона.

«Сейчас он уверен в себе, как оно и должно быть, – сказал участник 165 Гран При на медиа-сессии для СМИ. – Я не знаю, какой еще молодой пилот смог бы так справиться с Имолой, где Williams второй год подряд удавалось конкурировать с заводской Mercedes. А он [Расселл] еще и столкнулся с их пилотом, потом обвинил его, а затем улетел домой на частном самолете Тото Вольфа.

Так что у этого парня все в порядке с уверенностью в себе. Думаю, у него ее ровно столько, чтобы она не стала высокомерием. И мне кажется, это именно то, что нужно для соперничества с Льюисом, которому очень комфортно в Mercedes.

Но ему [Расселлу] нужно хорошо показать себя и действовать умно. Пока у него нет с этим вопросов. Когда половина пелотона укладывается в секунду, у тебя есть возможность блистать и давать повод говорить о себе. А если у тебя что-то не получается, никто этого даже не заметит.

Но получив такую машину [как Mercedes], ты можешь очень легко оказаться в списке потерь. Валттери знает об этом не понаслышке.

Все оценивают твои выступления, и этот свет прожекторов может быть жестоким. Ты просто не знаешь этого, пока не окажешься в таком свете. Он может оказаться источником твоего роста, а может привести к увяданию. И всем интересно посмотреть, как будет в случае с Джорджем».

Брандл добавил: «Я считаю, что у него достаточно таланта и уверенности, чтобы выдержать скорость Льюиса Хэмилтона. Ведь в Бахрейне [заменяя чемпиона мира в 2020 году] он нисколько не растерялся, получив сильную машину.

Так что я не опасаюсь за Джорджа. Он достаточно хорош, одарен и уверен в себе, чтобы справиться с этим. Но просто ему не будет».

Зрители телеканала Sky Sports F1 смогут вновь услышать комментарии Мартина Брандла по ходу Гран При Саудовской Аравии 3-5 декабря.