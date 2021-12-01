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Формула 1 Новости

«В Mercedes легко попасть в список потерь». Брандл предупредил Расселла

Автор:
Соавтор:
Олег Карпов

По мнению британского эксперта, переход в топ-команду Ф1 сулит молодому пилоту не только потенциальные успехи, но и серьезные сложности

«В Mercedes легко попасть в список потерь». Брандл предупредил Расселла

Проведя три года в составе Williams, Джордж Расселл готовится начать новую страницу карьеры в составе Mercedes, где с 2022 года он станет напарником Льюиса Хэмилтона. 

Пять лет назад в похожей ситуации уже был Валттери Боттас – тогда финна пригласили на замену Нико Росбергу, все предсказывали ему большие успехи и выход на новый уровень. Гонщик действительно выиграл уже в четвертом Гран При с Mercedes, но в итоге так и не смог составить Хэмилтону конкуренции.

Сейчас Боттасу 32 года – и после увольнения из Гроу он смог найти лишь место в слабой Alfa Romeo.

Комментатор Ф1 и экс-пилот Мартин Брандл предупредил Расселла, что и для него существует риск испортить себе репутацию, конкурируя с гонщиком уровня Хэмилтона. 

«Сейчас он уверен в себе, как оно и должно быть, – сказал участник 165 Гран При на медиа-сессии для СМИ. – Я не знаю, какой еще молодой пилот смог бы так справиться с Имолой, где Williams второй год подряд удавалось конкурировать с заводской Mercedes. А он [Расселл] еще и столкнулся с их пилотом, потом обвинил его, а затем улетел домой на частном самолете Тото Вольфа.

Так что у этого парня все в порядке с уверенностью в себе. Думаю, у него ее ровно столько, чтобы она не стала высокомерием. И мне кажется, это именно то, что нужно для соперничества с Льюисом, которому очень комфортно в Mercedes.

Но ему [Расселлу] нужно хорошо показать себя и действовать умно. Пока у него нет с этим вопросов. Когда половина пелотона укладывается в секунду, у тебя есть возможность блистать и давать повод говорить о себе. А если у тебя что-то не получается, никто этого даже не заметит.  

Но получив такую машину [как Mercedes], ты можешь очень легко оказаться в списке потерь. Валттери знает об этом не понаслышке. 

Все оценивают твои выступления, и этот свет прожекторов может быть жестоким. Ты просто не знаешь этого, пока не окажешься в таком свете. Он может оказаться источником твоего роста, а может привести к увяданию. И всем интересно посмотреть, как будет в случае с Джорджем». 

Брандл добавил: «Я считаю, что у него достаточно таланта и уверенности, чтобы выдержать скорость Льюиса Хэмилтона. Ведь в Бахрейне [заменяя чемпиона мира в 2020 году] он нисколько не растерялся, получив сильную машину.  

Так что я не опасаюсь за Джорджа. Он достаточно хорош, одарен и уверен в себе, чтобы справиться с этим. Но просто ему не будет».

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