Руководители компании Daimler, которая владеет Mercedes, хотят видеть Себастьяна Феттеля пилотом своей команды в Формуле 1. В конце этого года немец покинет Ferrari и боссы концерна хотят заключить с ним контракт.

После объявления о прекращении сотрудничества с Ferrari Феттель не комментирует свои дальнейшие планы. По мнению многих экспертов, Mercedes остается последним шансом четырехкратного чемпиона мира остаться в Ф1. Если Феттель не получит места в команде, то наверняка завершит карьеру.

Препятствием на пути перехода Феттеля в Mercedes, по информации итальянского журналиста Джулиано Дукессы, является босс команды Тото Вольф. Источники Motorsport.com сообщают, что Вольф хочет видеть в команде ее воспитанника Джорджа Расселла. В то же время лидер Mercedes Льюис Хэмилтон настаивает на сохранении в команде его нынешнего напарника Валттери Боттаса.

Феттель выступает за Ferrari с 2015 года. В мае стороны объявили, что не станут подписывать новый контракт. Место Себастьяна в Скудерии со следующего года займет Карлос Сайнс.