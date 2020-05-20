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В Mercedes конфликт из-за Феттеля. Daimler настаивает на его найме, Вольф – против

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В Mercedes конфликт из-за Феттеля. Daimler настаивает на его найме, Вольф – против
Автор:
, редактор
20 мая 2020 г., 13:40

А Хэмилтон вообще пытается оставить в команде Боттаса

Руководители компании Daimler, которая владеет Mercedes, хотят видеть Себастьяна Феттеля пилотом своей команды в Формуле 1. В конце этого года немец покинет Ferrari и боссы концерна хотят заключить с ним контракт.

После объявления о прекращении сотрудничества с Ferrari Феттель не комментирует свои дальнейшие планы. По мнению многих экспертов, Mercedes остается последним шансом четырехкратного чемпиона мира остаться в Ф1. Если Феттель не получит места в команде, то наверняка завершит карьеру. 

Препятствием на пути перехода Феттеля в Mercedes, по информации итальянского журналиста Джулиано Дукессы, является босс команды Тото Вольф. Источники Motorsport.com сообщают, что Вольф хочет видеть в команде ее воспитанника Джорджа Расселла. В то же время лидер Mercedes Льюис Хэмилтон настаивает на сохранении в команде его нынешнего напарника Валттери Боттаса.

Феттель выступает за Ferrari с 2015 года. В мае стороны объявили, что не станут подписывать новый контракт. Место Себастьяна в Скудерии со следующего года займет Карлос Сайнс.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Иван Матушкин

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