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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

В Mercedes допустили копирование концепции Red Bull

Как объяснил технический директор Майк Эллиотт, пока они с коллегами еще не приняли окончательное решение, какой будет машина из Брэкли в 2023 году

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
В Mercedes допустили копирование концепции Red Bull
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После восьми чемпионских сезонов команде Mercedes в нынешнем году даже подиумы даются с большим трудом. При смене регламента конструкторы сделали ставку на «беспонтонную» машину, которая на практике оказалась весьма капризной в настройках, да еще сильно страдающей от тряски на прямых.  

Тем временем в пелотоне явно наметилась тенденция копирования успешного подхода Red Bull, чьи пилоты одержали семь побед в девяти Гран При. Представители Mercedes дали понять, что тоже не исключают для себя такой вариант.

Отвечая на вопрос Motorsport.com по ходу уик-энда в Сильверстоуне, технический директор Майк Эллиотт объяснил: «Я бы сказал, что кузовные панели, о которых вы говорите – те, что видны снаружи, – не являются ключевым фактором. Все решает конструкция днища. 

В этом направлении мы изучаем несколько концепций. Не готов сказать, на какой мы остановимся, но вариант [Red Bull] тоже будет исследован.  

Думаю, было бы глупо не признать, что ты мог ошибиться, и не взглянуть на решения соперников. Речь не только о концепции Red Bull. Мы смотрим на любые концепции и отмечаем для себя то, что считаем интересным». 

Эллиотт добавил, что прямое копирование Red Bull для его команды, разумеется, исключено – но вот разобраться с тем, как именно работают идеи Эдриана Ньюи, было бы очень полезно. 

«Я сам в прошлом специализировался на аэродинамике, – объяснил он. – Потому люблю разбираться, как работают воздушные потоки. Ты работаешь с ними, чтобы добиться своих целей, а потом проектируешь такие кузовные панели, чтобы это обеспечить. 

Потому мы спрашиваем себя: что, по нашему мнению, делает шасси Red Bull и почему именно это? Это же касается и других машин из пелотона. Мы смотрим, что можем подчерпнуть у них – и как применить у себя. 

Возможно, изменения последуют уже в этом году. Возможно, в следующем. Также не исключено, что мы сохраним собственный подход. Это те самые вопросы, на которые мы сейчас ищем ответ».

В Сильверстоун команда привезла серьезный пакет доработок.Технический директор объяснил, в чем его главная задача.

«Мы уже серьезно изменили машину в Барселоне, преследуя цели в аэродинамике, – сказал он. – Это позволило нам ощутимо продвинуться в борьбе с "козлением". Но ради этого пришлось пойти на определенные компромиссы в плане общей аэродинамической эффективности. 

Так что нынешний пакет призван в каком-то смысле вернуть ее обратно. Мы стремимся сделать машину сильнее и улучшить время круга. Но при этом уже безо всяких компромиссов в плане раскачки или какого-то еще негативного поведения».

По итогам финальной тренировки Гран При Великобритании пилоты Mercedes показали cкорость на уровне Ferrari и примерно в пяти десятых позади Red Bull.

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