Льюис Хэмилтон вернулся в Ф1 после пропуска Гран При Сахира из-за коронавируса. В квалификации семикратный чемпион стал третьим, признав, что пока чувствует себя не на 100% здоровым.

Журналисты спросили у Тото Вольфа, уверен ли тот, что его пилот справится с физической нагрузкой по ходу предстоящей гонки.

«Знаете, наши гонщики обычно стремятся как можно быстрее вернуться за руль, – ответил тот. – Даже если готовы не на 100 процентов. Думаю, чего-то такого можно было ожидать после десяти дней COVID-19. Вы не можете [переболев] быть в идеальной форме, но думаю, он достаточно силен, чтобы выдержать гонку».

Вольф добавил: «Полагаю, в конечном счете только ему самому решать, справится он или нет. Он очень опытный гонщик, он все знает о своем здоровье, он сдал отрицательный тест. Иногда гонщики чувствуют себя не безупречно, но все равно выходят на старт. Думаю, это как раз такой случай».

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