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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Вольф: Опыт Барселоны никак не помог нам в Монако

Глава Mercedes F1 объяснил, почему после сильного выступления в Испании его команда вновь откатилась в среднюю группу пелотона на Гран При Монако

Александр Кабановский
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, Ответственный редактор
Вольф: Опыт Барселоны никак не помог нам в Монако
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Неделю назад на трассе «Каталунья» в Mercedes объявили о полной и безоговорочной победе над «козлением» – неприятным эффектом, который мешал пилотам и инженерам на протяжении многих недель. В той гонке Джордж Расселл стартовал четвертым, не уступил на трассе Максу Ферстаппену и в итоге закончил гонку на третьем месте. 

Однако стоило участникам Ф1 переехать в Монако, как сила и скорость действующих чемпионов вновь оказалась не столь ощутимой. В квалификации лучшим пилотом на W13 вновь стал Расселл, но теперь лишь с шестым временем. 

«Это вовсе не "козление", это другой эффект, – объяснил босс Mercedes Тото Вольф, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Машина задевает асфальт, но совершенно иначе. Просто из-за того, что она слишком жесткая, а дорожный просвет слишком мал.

А отставание у нас осталось тем же, что в Барселоне. Так что, видимо, это наша реальная сила сейчас. Машина позволяла рассчитывать на пятое и шестое место, но [Ландо] Норрис опередил нас. Впрочем, мы и не ожидали особенных чудес, тем более в Монако».

Он добавил: «Дело в том, что мы сделали выводы после Барселоны, но дело в том, что их невозможно использовать в Монако. Это совершенно другая трасса. Здесь каждый круг отличается от предыдущего. И машины ведут себя иначе. 

Год назад один из наших пилотов стал в квалификации вторым, а другой едва не вылетел в Q2. Не стану говорить о своих ожиданиях в этот раз, но результат Джорджа – это примерно то или даже лучше, чем мы рассчитывали увидеть здесь. Так что мы довольны его выступлением. Как по мне, все могло кончиться и куда хуже».

Льюис Хэмилтон начнет гонку, которую прежде выигрывал трижды, с восьмого места. 

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Дополнительная информация: Филип Клерен

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