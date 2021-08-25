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Формула 1 Новости

«В меня не верили даже родные». Окон вспомнил начало карьеры

Автор:
, редактор Ф1

Победитель Гран При Венгрии поделился историей о начале своих выступлений в гонках, которую не любит вспоминать

«В меня не верили даже родные». Окон вспомнил начало карьеры

В последнее время биографии дебютантов Формулы 1 словно написаны под копирку: детям богатых родителей двери Больших Призов открывают солидные спонсорские платежи, а вовсе не талант и мастерство. 

Есть и противоположные примеры, однако таких историй становится все меньше. Эстебан Окон был одним из тех, кто смог пробиться в Ф1 из самой обычной семьи: у его отца был небольшой автосервис, который в итоге пришлось продать для оплаты выступлений юного спортсмена в картинге.  

По признанию самого Окона, его родители пожертвовали всем, чтобы он мог продолжать гоняться. В какой-то момент даже члены его семьи потеряли веру в успех, но отец с мамой не отступались от намеченной цели.

«Они отдали мне все, что у них было, – рассказал Эстебан в подкасте Beyond the Grid. – Все до последнего. Продали ради гонок дом и мастерскую. Мы переселились в фургон.

Признаюсь, я не очень люблю вспоминать эту историю. Всегда очень сложно рассказывать о таком. Сейчас, когда я уже в Ф1, кажется безумием, когда вспоминаешь, с чего все начиналось. 

Они верили в меня с первого дня и в какой-то момент остались единственными, кто сохранял эту веру. Они пожертвовали собой, чтобы помочь мне добиться своей цели. Они верили в меня, хотя все вокруг говорили, что ничего не получится. Даже наши родственниками считали их безумцами. Но мы смогли добиться своего».

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«Жизнь – не всегда простая штука, – сказал Эстебан в интервью родственному Motorsport.com изданию GP Racing. – И ты всегда должен чему-то учиться, пройдя через сложные моменты. Я совершенно уверен, что опыт работы в Mercedes и Force India сделал меня таким пилотом, каким я являюсь сегодня. Я стал опытнее и совершеннее.

Но должен сказать, что этот путь вовсе не был смешным или забавным. Случались и очень напряженные моменты – такие, когда мне приходилось не спать по три дня. Но в конечном счете оно того стоило, потому что сейчас я очень рад тому, где нахожусь».

Он добавил: «Я всегда верил, что если хорошо делать свою работу, то для меня найдется место [в Ф1] и в будущем я смогу получить его. Потому у меня было больше мотивации, чем у остальных, и люди это видели. 

В итоге так и получилось, и сейчас я этим очень доволен. Причем доволен как за себя, так и за тех, кто меня поддерживал». 

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