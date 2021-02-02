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Формула 1 / Гран При Австралии / Новость

В Мельбурне переделают кое-какие повороты – чтобы было больше обгонов

Билеты
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В Мельбурне переделают кое-какие повороты – чтобы было больше обгонов
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, Главный редактор

Если Гран При Австралии 2021 года перенесли на более поздний срок, то работы в рамках апгрейда трассы – наоборот, на более ранний

Перенос Гран При Австралии на ноябрь позволит провести гонку этого года на обновленной трассе, где будет заменен асфальт и доработана конфигурация некоторых поворотов. Об этом руководитель компании-промоутера гонки Эндрю Вестакотт рассказал австралийскому изданию Speedcafe. Ранее предполагалось, что Формула 1 сможет оценить изменения только в следующем сезоне – работы должны были начаться по завершении Гран При Австралии этого года.

«У нас было несколько ориентиров, – в частности рассказал менеджер. – Во-первых, мы держали в уме, насколько скорость машин, построенных по новым правилам, будет отличаться от нынешних машин. Во-вторых, Ф1 поставила перед нами задачу по возможности сделать так, чтобы трасса позволяла отыграть время благодаря смелой езде – и наказывала за небрежную езду.

Необходимость перекладки асфальта дает нам возможность подправить конфигурацию кое-каких поворотов – чтобы дать возможность пилотам выбирать одну из двух-трех траекторий. К примеру, наклон асфальта в 13-м повороте сейчас делает бессмысленной попытку обгона по внешнему радиусу. Но если поменять профиль и сделать поворот чуть шире, у пилотов появится несколько разных вариантов прохождения этого участка. А значит, шанс совершить обгон будет выше».

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Вестакотт также упомянул о планах скорректировать конфигурацию 3-го и 6-го поворота – и увеличить максимальную скорость на пит-лейне с 60-ти до 80-ти км/ч.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии Билеты
Автор Кирилл Качнов

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