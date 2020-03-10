Коронавирус и гонки
В Мельбурне нашли коронавирус
В отеле у трассы Гран При Австралии Формулы 1 обнаружили больного коронавирусом. Заболевший покинул город, гостиницу закрыли
Накануне старта Гран При Австралии в Мельбурне выявлен случай заболевания коронавирусом. Инфицированный остановился в отеле Albert Park Hotel, расположенном в квартале от трассы Формулы 1.
Это отель со столетней историей, который на этой неделе должен был официально открыться после реконструкции и уже начал принимать посетителей. Теперь официальное открытие гостиницы перенесли.
Власти штата Виктория, в котором находится Мельбурн, уведомили руководство отеля, что коронавирус выявлен у посетителя, который побывал в гостинице в субботу, 7 марта. Руководство отеля приняло решение не открываться до Гран При и поместить под домашний карантин всех сотрудников, работавших в этот день.
На данный момент в Австралии известно о более ста заболевших, трое из них умерли. Большинство случаев зафиксировано в соседнем с Викторией штате Новый Южный Уэльс.
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Гран При Австралии Формулы 1 должен пройти в Мельбурне с 13 по 15 марта. Первые сотрудники команд уже начали прибывать в город.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Местонахождение
|Альберт-Парк
|Автор
|Сергей Иванов
В Мельбурне нашли коронавирус
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