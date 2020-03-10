В Мельбурне нашли коронавирус

Накануне старта Гран При Австралии в Мельбурне выявлен случай заболевания коронавирусом. Инфицированный остановился в отеле Albert Park Hotel, расположенном в квартале от трассы Формулы 1.

Это отель со столетней историей, который на этой неделе должен был официально открыться после реконструкции и уже начал принимать посетителей. Теперь официальное открытие гостиницы перенесли.

Власти штата Виктория, в котором находится Мельбурн, уведомили руководство отеля, что коронавирус выявлен у посетителя, который побывал в гостинице в субботу, 7 марта. Руководство отеля приняло решение не открываться до Гран При и поместить под домашний карантин всех сотрудников, работавших в этот день.

На данный момент в Австралии известно о более ста заболевших, трое из них умерли. Большинство случаев зафиксировано в соседнем с Викторией штате Новый Южный Уэльс.

Гран При Австралии Формулы 1 должен пройти в Мельбурне с 13 по 15 марта. Первые сотрудники команд уже начали прибывать в город.