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В Мельбурне нашли коронавирус

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В Мельбурне нашли коронавирус
Автор:
, Редактор
10 мар. 2020 г., 16:10

В отеле у трассы Гран При Австралии Формулы 1 обнаружили больного коронавирусом. Заболевший покинул город, гостиницу закрыли

Накануне старта Гран При Австралии в Мельбурне выявлен случай заболевания коронавирусом. Инфицированный остановился в отеле Albert Park Hotel, расположенном в квартале от трассы Формулы 1.

Это отель со столетней историей, который на этой неделе должен был официально открыться после реконструкции и уже начал принимать посетителей. Теперь официальное открытие гостиницы перенесли.

Власти штата Виктория, в котором находится Мельбурн, уведомили руководство отеля, что коронавирус выявлен у посетителя, который побывал в гостинице в субботу, 7 марта. Руководство отеля приняло решение не открываться до Гран При и поместить под домашний карантин всех сотрудников, работавших в этот день.

На данный момент в Австралии известно о более ста заболевших, трое из них умерли. Большинство случаев зафиксировано в соседнем с Викторией штате Новый Южный Уэльс.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии
Местонахождение Альберт-Парк
Автор Сергей Иванов

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