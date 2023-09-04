«В McLaren так не поступают». Норрису и Пиастри досталось от босса команды
После финиша в Монце Андреа Стелла напомнил своим гонщикам, что их личные интересы не могут быть выше командных
На первом отрезке итальянской гонки Оскар Пиастри опережал своего партнера по McLaren Ландо Норриса, однако британец на круг раньше провел свой пит-стоп. После того, как Оскар в свою очередь отправился за свежим комплектом шин, два оранжевых автомобиля оказались бок о бок на входе в первый поворот 24-го круга.
Никто не захотел уступать, что привело к контакту между машинами – и Норрис вышел вперед. Судьи не стали наказывать гонщиков, а техника не получила повреждений. Однако глава команды Андреа Стелла серьезно раскритиковал обоих после финиша.
«Между машинами McLaren никогда не должны происходить контакты, – заявил он. – В этот раз контакт имел место. Мы в McLaren так не поступаем.
Важно четко понимать, что приемлемо, а что нет. Это не вопрос эмоций, это то, как мы поступаем. Любому пилоту должно быть совершенно очевидно, как следует подходить к гонкам: выше всего следует ставить интересы команды».
Итальянец добавил, что McLaren не обязательно станет принимать какие-то срочные меры и прежде изучит обстоятельства случившегося с учетом того, что у Пиастри были непрогретые шины.
Он объяснил: «Тут нужно разобраться. Как и всегда, мы станем действовать спокойно. Тут ни к чему спешка. А затем будут внесены необходимые корректировки.
Понятно, что когда выезжаешь с пит-лейна, особенно на жестком составе, это всегда непросто. Возможно, Оскар пытался разобраться, как ему расположить машину, чтобы удержать позицию.
Но на холодных шинах справиться с этой задачей не так просто. Скорее всего, с его стороны имела места небольшая неточность. Но обоим гонщикам отлично известно, что между машинами McLaren не должно быть контактов. Но в данном случае можно говорить об ошибке исполнения, мы все порой допускаем их».
Ландо Норрис, McLaren MCL60, Оскар Пиастри, McLaren MCL60
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
На вопрос о том, не послужило ли тактическое решение о более раннем пит-стопе Норриса катализатором проблем, Стелла ответил: «Если контакт стал следствием прессинга [на Пиастри] из-за более ранней остановки напарника, нам надо это изучить. Это значит, что гонщики подвергают риску интересы команды ради самоутверждения. Подобное недопустимо».
Он добавил: «Моя роль в качестве руководителя состоит в четком определении условий, в рамках которых наши гонщики могут бороться между собой. Мы рады видеть их поединки – вспомните, какое шоу в гонке устроила Ferrari.
Как именно они будут оставаться в этих рамках, решать им самим – мы же не гонщики. Они должны понимать, что на холодных шинах стоит оставлять чуть больше запаса. При этом важно помнить, что заходить за определенные линии просто нельзя».
Норрис финишировал в Монце восьмым, а Пиастри повредил переднее крыло в борьбе с Льюисом Хэмилтоном и после дополнительного пит-стопа закончил дистанцию 12-м.
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