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«В McLaren так не поступают». Норрису и Пиастри досталось от босса команды

После финиша в Монце Андреа Стелла напомнил своим гонщикам, что их личные интересы не могут быть выше командных

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Оскар Пиастри, McLaren, Ландо Норрис, McLaren

На первом отрезке итальянской гонки Оскар Пиастри опережал своего партнера по McLaren Ландо Норриса, однако британец на круг раньше провел свой пит-стоп. После того, как Оскар в свою очередь отправился за свежим комплектом шин, два оранжевых автомобиля оказались бок о бок на входе в первый поворот 24-го круга. 

Никто не захотел уступать, что привело к контакту между машинами – и Норрис вышел вперед. Судьи не стали наказывать гонщиков, а техника не получила повреждений. Однако глава команды Андреа Стелла серьезно раскритиковал обоих после финиша. 

«Между машинами McLaren никогда не должны происходить контакты, – заявил он. – В этот раз контакт имел место. Мы в McLaren так не поступаем. 

Важно четко понимать, что приемлемо, а что нет. Это не вопрос эмоций, это то, как мы поступаем. Любому пилоту должно быть совершенно очевидно, как следует подходить к гонкам: выше всего следует ставить интересы команды». 

Итальянец добавил, что McLaren не обязательно станет принимать какие-то срочные меры и прежде изучит обстоятельства случившегося с учетом того, что у Пиастри были непрогретые шины. 

Он объяснил: «Тут нужно разобраться. Как и всегда, мы станем действовать спокойно. Тут ни к чему спешка. А затем будут внесены необходимые корректировки. 

Понятно, что когда выезжаешь с пит-лейна, особенно на жестком составе, это всегда непросто. Возможно, Оскар пытался разобраться, как ему расположить машину, чтобы удержать позицию. 

Но на холодных шинах справиться с этой задачей не так просто. Скорее всего, с его стороны имела места небольшая неточность. Но обоим гонщикам отлично известно, что между машинами McLaren не должно быть контактов. Но в данном случае можно говорить об ошибке исполнения, мы все порой допускаем их». 

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Ландо Норрис, McLaren MCL60, Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

На вопрос о том, не послужило ли тактическое решение о более раннем пит-стопе Норриса катализатором проблем, Стелла ответил: «Если контакт стал следствием прессинга [на Пиастри] из-за более ранней остановки напарника, нам надо это изучить. Это значит, что гонщики подвергают риску интересы команды ради самоутверждения. Подобное недопустимо». 

Он добавил: «Моя роль в качестве руководителя состоит в четком определении условий, в рамках которых наши гонщики могут бороться между собой. Мы рады видеть их поединки – вспомните, какое шоу в гонке устроила Ferrari.

Как именно они будут оставаться в этих рамках, решать им самим – мы же не гонщики. Они должны понимать, что на холодных шинах стоит оставлять чуть больше запаса. При этом важно помнить, что заходить за определенные линии просто нельзя». 

Норрис финишировал в Монце восьмым, а Пиастри повредил переднее крыло в борьбе с Льюисом Хэмилтоном и после дополнительного пит-стопа закончил дистанцию 12-м.

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