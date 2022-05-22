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О том, что Ландо Норрис скверно себя чувствует, было известно уже в субботу: команда McLaren отменила все медиа-сессии гонщика, а сам он объяснил, что испытывает симптомы, схожие с коронавирусом: боль в горле и резь в глазах.

В квалификации британец впервые в сезоне уступил своему напарнику Даниэлю Риккардо, но гонку провел очень сильно: стартовав 11-м, закончил дистанцию на восьмом месте.

Только после этого глава McLaren Андреас Зайдль рассказал, что у Ландо сильная ангина.

«Он весь уик-энд чувствовал себя скверно, ему не хватало сил из-за ангины, – объяснил немец. – Гонка вышла очень сложной, особенно в такую жару. Так что под конец он был просто вымотан. Хорошо еще, что у нас в команде хорошая бригада медиков, которая очень помогала.

Понятно, что ближайшее время ему надо будет просто отдыхать, ведь до Монако осталось всего четыре дня».

Ландо Норрис, McLaren MCL36, Юки Цунода, AlphaTauri AT03, Пьер Гасли, AlphaTauri AT03 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Зайдль добавил: «Я невероятно благодарен Ландо за его потрясающий бойцовский дух, который позволил нам завоевать четыре очень важных очка.

Было очень приятно видеть его нацеленность, но надо отметить, что наши доктора внимательно следили, нет ли риска здоровью Ландо.

Только когда они дали зеленый свет его выступлению, и он сам выразил желание стартовать, мы приняли окончательное решение».

Зайдль не сказал, кто будет заменять Норриса в Монако, если состояние не позволит британцу выступать на сложной городской трассе.

Потенциально «в запасе» в McLaren есть Ник де Врис и Стоффель Вандорн, а ее официальным резервным гонщиком является протеже Alpine Оскар Пиастри.