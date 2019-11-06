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Формула 1 / Новость

В McLaren признали сложности с пит-стопами

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В McLaren признали сложности с пит-стопами
Автор:
6 нояб. 2019 г., 13:00

В McLaren пообещали поработать над процедурой пит-стопа в межсезонье, чтобы ускорить процесс и устранить риск ошибок.

На мексиканском Гран При Ландо Норрис слишком долго простоял на пит-лейне и затем сошел с дистанции, поскольку оказался далеко позади соперников, а в Монце Карлос Сайнс был вынужден остановиться на трассе, поскольку ему не до конца прикрутили колесо.

У некоторых команд есть системы, которые обнаруживают, когда гайка встала криво, и предотвращают выезд машины. Руководитель McLaren Андреа Зайдль признал, что его команда в плане пит-стопов отстает от соперников.

«Это область, над которой мы должны работать, здесь мы не находимся на уровне топ-команд, – сказал Зайдль. – Мы понимаем, в чем нам нужно прибавить.

В первую очередь мы должны обеспечить наших ребят лучшим и более надежным оборудованием, потому что мы просто отстаем. Это касается и механизмов безопасности, которое можно встроить в оборудование, потому что недопустимо, когда машина выезжает с неприкрученным колесом.

Этим мы займемся в межсезонье, это требует времени. В этой области не добиться прогресса в течение недели или месяца. Как только мы это сделаем, мы сможем снова рисковать при замене шин.

Я думаю, с человеческой стороны мы показали в начале сезона, что можем проводить быстрые пит-стопы – мы сделали огромный шаг вперед, ребята отлично справлялись в первой половине сезона».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин
Автор Адам Купер

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