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Формула 1 Новость

В McLaren признали преимущество Ferrari по скорости

Автор:
Соавтор:
Алекс Калинаукас
, Редактор

По мнению Ландо Нориса, последние обновления мотора дали Скудерии перевес над его командой

В McLaren признали преимущество Ferrari по скорости

После сенсационного дубля Даниэля Риккардо и Ландо Норриса в Монце казалось, что спор за третье место в Кубке конструкторов закончится в пользу McLaren, однако вскоре после этого Ferrari перевела своих пилотов на обновленную версию двигателя – и расстановка сил изменилась вновь. 

Отрыв в общем зачете, который еще недавно достигал почти 20 очков, после Гран При США сократился до трех с половиной.

В Остине оба гонщика Ferrari стартовали впереди соперников из McLaren, а в гонке Шарль Леклер опередил Даниэля Риккардо на 24 секунды. Карлос Сайнс после заминки в боксах приехал седьмым впереди Ландо Норриса.

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«Думаю, Ferrari сейчас ощутимо быстрее нас, – признал Норрис после финиша на восьмом месте. – Просто Карлос застрял за Даниэлем, а если бы этого не случилось, он тоже финишировал бы далеко впереди, как Шарль. Весь уик-энд нам не хватало темпа в сравнении с Ferrari».

Говоря о новом моторе из Маранелло, он добавил: «Он точно позволил им сделать шаг вперед. И сейчас преимущество явно у них. Они быстрее не на каждой трассе, просто их машина более стабильна и лучше управляется, чем наша. 

Разумеется, это не изменит нашего подхода: мы приложим все силы и продолжим работу, чтобы остаться впереди. Не такого мы ожидали в концовке сезона, но теперь будем стараться удержать преимущество». 

У главы McLaren Андреаса Зайдля, по его словам, ситуация не вызывает озабоченности – но лишь по той причине, что от озабоченности нет никакого толка. 

«Они правда смогли серьезно продвинуться вперед, – сказал немец о борьбе его команды с Ferrari. – Это касается новинок как для шасси, так и для мотора. 

Это принесло им весомое преимущество, особенно в двух последних гонках. Впрочем, нам важно заниматься своей работой – зная, что никаких доработок машины и мотора больше не будет.

Мы знаем, что трассы предстоящих этапов должны чуть лучше подойти нашей машине. Но на тех, что в конце сезона, преимущество получит Ferrari. Потому важно добиваться максимума возможного по ходу каждого уик-энда, чисто проводить гонки, грамотно действовать тактически. Надеюсь, это позволит нам оставаться в борьбе до финального круга в Абу-Даби».

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