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В McLaren признали: машина 2023 года вышла неудачной

Зак Браун рассказал, что команда не смогла достичь зимой тех целей, которые поставила перед собой

Джонатан Нобл
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, редактор Ф1 (Global)
В McLaren признали: машина 2023 года вышла неудачной
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Еще на февральской презентации в McLaren заявили, что не стоит ждать многого от новой машины MCL60 на первых этапах – новинка требует серьезных доработок, которые займут минимум пару месяцев.  

Тесты в Бахрейне тоже складываются для команды не лучшим образом – оранжевую машину в четверг пришлось ремонтировать, а скорость пилотов не выглядела конкурентоспособной. 

Говоря о сложившейся ситуации, большой босс McLaren Зак Браун признал наличие серьезных сложностей. 

«Конечно, сложно судить о таких вещах до старта сезона, – отметил американец, отмечая на вопрос о возможностях машины. – Но при ее разработке мы поставили себе определенные цели, достичь которых не удалось. Я считаю, о таких вещах лучше говорить честно. 

Разумеется, впереди у нас фаза активных доработок, так что мы полны надежд. Но на первые гонки мы поедем, зная, что не выполнили свои задачи. Сложно судить, к чему это приведет, если говорить о позициях в пелотоне». 

Такое развитие событий обещает сделать крайне сложным дебют в Формуле 1 молодого Оскара Пиастри. 

«Я бы сказал, по сравнению с прошлым годом мы сделали небольшой шажок вперед, – отметил австралиец. – Сейчас несколько идей остаются в разработке. Надеюсь, они будут готовы уже скоро. В остальном же MCL60 ведет себя так, как другие знакомые мне машины с граунд-эффектом, хотя такого опыта у меня немного».

Браун добавил: «Мы намерены участвовать в борьбе лидеров. Теперь я знаю, что для этого потребуется чуть больше времени. Но все усовершенствования нашей инфраструктуры должны быть завершены в этом году, и это не может не радовать. 

У нас на подходе хорошие доработки, но и другие команды готовят их. Нам надо набирать темп».

По итогам первого дня тестов в Бахрейне Ландо Норрис под клетчатым флагом показал пятое время дня. 

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