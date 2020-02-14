В McLaren приготовились пропустить Гран При Вьетнама ради благополучия сотрудников

На этой неделе Формула 1 сообщила, что Гран При Китая, запланированный на 19 апреля, будет перенесен на неизвестную дату из-за эпидемии коронавируса. Теперь опасения вызывает еще один этап. Это дебютный Гран При Вьетнама, который должен пройти 5 апреля. Предположение об отмене этапа уже высказал гонщик команды Haas Кевин Магнуссен. Сейчас к этим опасениям присоединился глава McLaren Зак Браун.

«Очевидно, что благополучие McLaren и всего мира для нас важнее всего, – сказал Браун. – Про проблемы во Вьетнаме еще не говорили, но он очень близко [к Китаю], так что мы будем следить за ситуацией.

Мы точно не сделаем ничего, что поставило бы под угрозу наших сотрудников. Думаю, Формула 1 тоже не сделает, так что как и весь мир, мы будем просто следить за ситуацией».

При этом Браун заверил, что работники команды пока не выражали опасений по поводу поездки во Вьетнам.

«Мы хорошо общаемся с сотрудниками. Никто не подходил к нам с такими вопросами, так как мы сами рассказываем им о происходящем. Думаю, мы просто будем разбираться с ситуацией по мере появления новых обстоятельств. Но мы никогда не поставим сотрудников в ситуацию, в которой им не комфортно».

Ранее глава Формулы 1 Чейз Кэри заявил, что серия попытается найти новую дату для Гран При Китая, но сделать это будет крайне трудно. Из-за отмены гонки в Шанхае в календаре возникла пауза длиной в четыре недели. Потенциальные проблемы с Гран При Вьетнама могут увеличить ее до полутора месяцев.

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