В McLaren приготовились пропустить Гран При Вьетнама ради благополучия сотрудников

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
26 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
33 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
75 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
96 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
131 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
138 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
152 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
166 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
194 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
201 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
215 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
222 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
236 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
250 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
257 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
271 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
285 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Вьетнама / Новость

В McLaren приготовились пропустить Гран При Вьетнама ради благополучия сотрудников

Билеты
Поделились
Комментарии
В McLaren приготовились пропустить Гран При Вьетнама ради благополучия сотрудников
Автор:
, редактор
Соавтор: Люк Смит
14 февр. 2020 г., 07:55

Руководитель команды Формулы 1 McLaren высказал опасения о безопасности этапа в Ханое. Вопросы вызывает распространение коронавируса. Из-за этого уже отменили гонку в Китае

На этой неделе Формула 1 сообщила, что Гран При Китая, запланированный на 19 апреля, будет перенесен на неизвестную дату из-за эпидемии коронавируса. Теперь опасения вызывает еще один этап. Это дебютный Гран При Вьетнама, который должен пройти 5 апреля. Предположение об отмене этапа уже высказал гонщик команды Haas Кевин Магнуссен. Сейчас к этим опасениям присоединился глава McLaren Зак Браун.

«Очевидно, что благополучие McLaren и всего мира для нас важнее всего, – сказал Браун. – Про проблемы во Вьетнаме еще не говорили, но он очень близко [к Китаю], так что мы будем следить за ситуацией.

Мы точно не сделаем ничего, что поставило бы под угрозу наших сотрудников. Думаю, Формула 1 тоже не сделает, так что как и весь мир, мы будем просто следить за ситуацией».

При этом Браун заверил, что работники команды пока не выражали опасений по поводу поездки во Вьетнам.

«Мы хорошо общаемся с сотрудниками. Никто не подходил к нам с такими вопросами, так как мы сами рассказываем им о происходящем. Думаю, мы просто будем разбираться с ситуацией по мере появления новых обстоятельств. Но мы никогда не поставим сотрудников в ситуацию, в которой им не комфортно».

Ранее глава Формулы 1 Чейз Кэри заявил, что серия попытается найти новую дату для Гран При Китая, но сделать это будет крайне трудно. Из-за отмены гонки в Шанхае в календаре возникла пауза длиной в четыре недели. Потенциальные проблемы с Гран При Вьетнама могут увеличить ее до полутора месяцев.

Билеты на Гран При Вьетнама можно купить по ссылке.

Читайте также:

Следующая новость
«По два дня не спал». Окон о работе в Mercedes

Предыдущая новость

«По два дня не спал». Окон о работе в Mercedes

Следующая новость

Феттель отказался признавать себя вторым номером в Ferrari

Феттель отказался признавать себя вторым номером в Ferrari
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Вьетнама Билеты
Команды McLaren В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Технический анализ: почему McLaren MCL35 можно назвать оранжевой революцией

2
Формула 1

Команда, которая могла. 5 самых ярких моментов в истории Toro Rosso

3
Формула 1

В McLaren приготовились пропустить Гран При Вьетнама ради благополучия сотрудников

30мин
4
Формула 1

В Италии потребовали конфисковать новую Ferrari

5
Формула 1

Было – стало: как изменилась машина McLaren за год

Последние видео

McLaren MCL35: первые кадры с новым болидом 00:45
Формула 1

McLaren MCL35: первые кадры с новым болидом

Первый выезд на трассу новой машины Red Bull 01:22
Формула 1

Первый выезд на трассу новой машины Red Bull

Дирижер, театр, перчатки. Это презентация Ferrari-2020 01:46
Формула 1

Дирижер, театр, перчатки. Это презентация Ferrari-2020

Команда Квята показала тизер нового болида 00:52
Формула 1

Команда Квята показала тизер нового болида

Alfa Romeo запустила двигатель на новом болиде. Послушайте его прямо сейчас 00:53
Формула 1

Alfa Romeo запустила двигатель на новом болиде. Послушайте его прямо сейчас

Самое важное:

Феттель отказался признавать себя вторым номером в Ferrari
F1

Феттель отказался признавать себя вторым номером в Ferrari

В McLaren приготовились пропустить Гран При Вьетнама ради благополучия сотрудников
F1

В McLaren приготовились пропустить Гран При Вьетнама ради благополучия сотрудников

«По два дня не спал». Окон о работе в Mercedes
F1

«По два дня не спал». Окон о работе в Mercedes

Команда, которая могла. 5 самых ярких моментов в истории Toro Rosso
F1

Команда, которая могла. 5 самых ярких моментов в истории Toro Rosso

«Себ посмотрит на Шарля как на равного». Баттон предсказал мир между пилотами Ferrari
F1

«Себ посмотрит на Шарля как на равного». Баттон предсказал мир между пилотами Ferrari

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.